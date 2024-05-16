Учения МЧС в пгт Черноморское: «горела» районная больница

Специалисты МЧС России по всему полуострову регулярно проводят тренировки. Накануне в Черноморской центральной районной больнице прошли пожарно-тактические учения по 2 рангу вызова. По легенде, в кабинете на втором этаже отделения хирургии дневного стационара, из-за аварийной работы электрооборудования, произошло короткое замыкание с последующим горением. По находящейся в помещении мебели, сгораемым покрытиям пола и стен, огонь начал распространяться по отделению с обильным задымлением соседних палат.

При пожаре самое главное действовать быстро и точно не только пожарным, но и администрации на местах. Для руководства больницы было важно отработать оперативную передачу информации о возгорании, а для сотрудников организовать эвакуацию пациентов и обслуживающего персонала. Тушение возникшего пожара первичными средствами, по условиям учений, было невозможно из-за сильного задымления. Первые расчёты прибыли на место происшествия за 2 минуты, организовали боевое развёртывание и формирование звеньев ГДЗС, которые отправились на разведку. В её ходе были найдены двое условно пострадавших, которые не смогли эвакуироваться самостоятельно. Сотрудники МЧС России вывели их из здания и передали медикам скорой помощи, — рассказали в ГУ МЧС России по РК.

Для тушения условного пожара понадобились было привлечено 14 единиц техники и 52 человека, из них от МЧС России 6 единиц техники, 26 человек личного состава. Меньше чем за час они справились с возгоранием и защитой соседних помещений, что позволило локализовать, а после и ликвидировать последствия короткого замыкания.