Учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым»: в Симферополе оборудованы блокпосты

На территории города Симферополя 5 мая проходят учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым». Об этом сообщил Глава Республики Крым. Как уточнил Сергей Аксёнов, совместно с подразделениями Министерства обороны Российской Федерации, силовых и правоохранительных структур запланирована отработка противодействия проникновению диверсионных групп противника.
Учения проходят с 11:00 до 14:00. В городе оборудованы блокпосты. Прошу всех оказывать содействие в проведении учений и соблюдать полное спокойствие. Будут проводиться в том числе досмотровые мероприятия, – проинформировал Глава республики.
Сергей Аксёнов также акцентировал важность доверять только официальным информационным ресурсам.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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