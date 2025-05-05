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Учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым»: в Симферополе оборудованы блокпосты
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым»: в Симферополе оборудованы блокпосты

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:43 05.05.2025

На территории города Симферополя 5 мая проходят учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым». Об этом сообщил Глава Республики Крым. Как уточнил Сергей Аксёнов, совместно с подразделениями Министерства обороны Российской Федерации, силовых и правоохранительных структур запланирована отработка противодействия проникновению диверсионных групп противника.

Учения проходят с 11:00 до 14:00. В городе оборудованы блокпосты. Прошу всех оказывать содействие в проведении учений и соблюдать полное спокойствие. Будут проводиться в том числе досмотровые мероприятия, – проинформировал Глава республики.

Сергей Аксёнов также акцентировал важность доверять только официальным информационным ресурсам.

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источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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