Ученые Крыма предлагают с помощью дронов искать жизнь под поверхностью Марса

Такая же история с замкнутым биоценозом может развиваться и на других планетах. Там, где на поверхности уже нет атмосферы, где губительное излучение. Под землей все это отсекается и может развиваться биоценоз, причем даже без кислородной среды, – объяснил специалист.

Самохин рассказал, что в мире есть две глубочайшие пещеры глубиной два километра. Они находятся в Абхазии. Обе эти пещеры последние 20 лет активно исследуются российскими спелеологами.

У нас есть достоверные сведения о глубине всего лишь 12 километров. Дальше все исследования только эмпирические, только дистанционные и предсказательные. Что находится под землей, как работает подземное воздушное пространство, как работает подземная гидрология – об этом у нас знания большие, конечно, но не такие, как космоса, – сказал гость эфира.

И рассказал, что в одной из пещер на Северном Кавказе в Чеченской Республике выявили пещеру, в которой протекает сероводородная река – там уникальнейший биоценоз основан не на фотосинтезе и кислороде, а на сероводороде. Это химическое соединение, которое может быть на любой планете, объяснил ученый и выразил мнение, что и там тоже может развиться жизнь, но под землей.

Именно под землей, в замкнутой среде можно и нужно изучать внутренние биоритмы человека, уверен эксперт.

В пещере замкнутое пространство, можно тренировать человека в естественных условиях в замкнутом пространстве при низких температурах. И, конечно, коллектив. Когда коллектив находится длительное время в сложно-стесненных условиях, там особый психологический климат. Нужно исследовать психологический климат таких коллективов, совместимость людей как в пещерах, так и в космосе, – объяснил ученый.

По его словам, крымскими спелеологами в настоящее время с «Роскосмосом» и Центром управления полетов прорабатывается возможность создания специальных дронов, которые могли бы дистанционно изучать подземный мир. Создание таких дронов помогло бы изучать и космические миры, уверен гость эфира.

Неоднократно уже писалось о том, что на Марсе были выявлены входы, похожие на входы в пещеры. И если жизнь и осталась на Марсе, то с большей вероятностью она может находиться именно под землей, потому что там нет губительного космического излучения, и, возможно, остатки какой-то атмосферы там сохранились, – подытожил ученый.

источник: РИА Новости Крым