Ученые Крыма предлагают с помощью дронов искать жизнь под поверхностью Марса
фото: © NASA / JPL-Caltech/MSSS

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:05 08.09.2025

Изучение пещер поможет современной космонавтике. Такие выводы в эфире радио «Спутник в Крыму» озвучил председатель отделения РГО в Республике Крым, замдиректора по науке пещеры Таврида КФУ имени Вернадского Геннадий Самохин. По его словам, знания человечества о подземном пространстве на порядок меньше, чем знания о космосе.

У нас есть достоверные сведения о глубине всего лишь 12 километров. Дальше все исследования только эмпирические, только дистанционные и предсказательные. Что находится под землей, как работает подземное воздушное пространство, как работает подземная гидрология – об этом у нас знания большие, конечно, но не такие, как космоса, – сказал гость эфира.

Самохин рассказал, что в мире есть две глубочайшие пещеры глубиной два километра. Они находятся в Абхазии. Обе эти пещеры последние 20 лет активно исследуются российскими спелеологами.

Кроме того, эксперт затронул интереснейший аспект пещерных биоценозов.

Такая же история с замкнутым биоценозом может развиваться и на других планетах. Там, где на поверхности уже нет атмосферы, где губительное излучение. Под землей все это отсекается и может развиваться биоценоз, причем даже без кислородной среды, – объяснил специалист.

И рассказал, что в одной из пещер на Северном Кавказе в Чеченской Республике выявили пещеру, в которой протекает сероводородная река – там уникальнейший биоценоз основан не на фотосинтезе и кислороде, а на сероводороде. Это химическое соединение, которое может быть на любой планете, объяснил ученый и выразил мнение, что и там тоже может развиться жизнь, но под землей.

Именно под землей, в замкнутой среде можно и нужно изучать внутренние биоритмы человека, уверен эксперт.

В пещере замкнутое пространство, можно тренировать человека в естественных условиях в замкнутом пространстве при низких температурах. И, конечно, коллектив. Когда коллектив находится длительное время в сложно-стесненных условиях, там особый психологический климат. Нужно исследовать психологический климат таких коллективов, совместимость людей как в пещерах, так и в космосе, – объяснил ученый.

По его словам, крымскими спелеологами в настоящее время с «Роскосмосом» и Центром управления полетов прорабатывается возможность создания специальных дронов, которые могли бы дистанционно изучать подземный мир. Создание таких дронов помогло бы изучать и космические миры, уверен гость эфира.

Неоднократно уже писалось о том, что на Марсе были выявлены входы, похожие на входы в пещеры. И если жизнь и осталась на Марсе, то с большей вероятностью она может находиться именно под землей, потому что там нет губительного космического излучения, и, возможно, остатки какой-то атмосферы там сохранились, – подытожил ученый.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 4

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

