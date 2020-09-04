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Ученые предложили максимально использовать дожди в Крыму - пустить в водопровод ливнестоки
Фото: pixabay.com

Ученые предложили максимально использовать дожди в Крыму — пустить в водопровод ливнестоки

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:31 04.09.2020

Естественно, после очистки.

Ученые Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета (КФУ) работают над созданием современной методики расчета параметров ливнестоков для сбора поверхностных сточных вод в Крыму, которые после очистки можно использовать как для технических нужд, так и для питья. Об этом сообщает пресс-служба КФУ им. Вернадского.

По расчетам специалистов, в результате глобального потепления климата количество осадков, выпадающих в северном Крыму, будет неуклонно сокращаться, а на Южном берегу Крыма, в связи с повышением уровня Черного моря, количество осадков будет увеличиваться. В целом по России прогноз такой: там, где было мало дождей, будет еще меньше, там, где было много – будет еще больше. С учетом этого необходимо строить современные системы сбора поверхностных сточных вод, которые будут справляться со сбором и отведением осадков, – отметил заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета Илья Николенко.

Каждый житель и гость Крыма может убедиться, что, несмотря на проблемы с водой в Крыму, многие населенные пункты во время дождя буквально затапливает. По словам ученого, это происходит потому, что расчет поверхностных сточных вод сегодня ведется по методике предельных интенсивностей, которая была разработана в России в 1914 году, а сейчас использует данные 1984-85 года. В результате пропускной способности не хватает, стоки забиваются, и происходит затопление. Необходимо современными методами совершенствовать методику определения параметров расчета ливневых стоков.

Если мы будем более-менее точно прогнозировать и определять объем осадков, мы сможем аккумулировать их и использовать. Это чистая пресная вода, которая сейчас просто уходит в море, – добавил Николенко.

По результатам исследований ученые предложат внести изменения в соответствующие СНиП.

Ученые предложили максимально использовать дожди в Крыму - пустить в водопровод ливнестоки

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