Ученые СевГУ намерены сделать препараты от рака менее токсичными

Ученые Севастопольского госуниверситета проводят исследования, которые в перспективе позволят создать безопасный препарат для противоопухолевой химиотерапии.

Изюминкой нашего проекта является использование водного коллоидного раствора фуллерена С60 — сферической молекулы, состоящей из шестидесяти атомов углерода. Молекула фуллерена уникальна, больше таких молекул в природе нет. Поэтому мы ее пытаемся применить в режиме комбинированной химиотерапии рака, — цитирует пресс-служба вуза ведущего научного сотрудника НИЛ «Молекулярная и клеточная биофизика» Анатолию Бучельникова.

Ученые хотят использовать фуллерен как систему безопасной доставки противоракового препарата к нужному органу.

Фуллерен вообще не токсичен. Формируется некий контейнер из молекул фуллерена, в который помещается молекула антибиотика и следует с кровотоком к пораженной клетке. Там контейнер раскрывается, и вещество попадает в нужное место, чтобы убить опухоль, — поясняет Анатолий Бучельников.

Итогом работы севастопольских ученых должно стать создание композитного препарата на основе фуллерена и антираковых лекарств. Проект рассчитан на год и должен быть завершен к декабрю 2020 года.

Финансирование проекта в объеме 2миллионов рублей осуществляется Севастопольским государственным университетом в рамках программы внутренних грантов вуза.