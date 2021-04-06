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Ученые СевГУ - обладатели престижного гранта Российского научного фонда
фото: ajs1980518 (pixabay.com)

Ученые СевГУ — обладатели престижного гранта Российского научного фонда

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:44 06.04.2021

Грант Российского научного фонда (РНФ) выиграли ученые лаборатории молекулярной и клеточной биофизики Севастопольского госуниверситета.  Это самая престижная грантовая программа в области исследований в России. Совместно с коллегами из Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН севастопольские ученые займутся проблемой борьбы с биологическими обрастаниями на гидротехнических сооружениях и кораблях.

Обрастание — многоэтапный процесс. В первую очередь появляется бактериальная пленка, потом образуются микроскопические грибы. Они становятся субстратом для высших организмов. Процесс идет по нарастающей — водоросли, животные и так далее. Стандартный способ борьбы с ними — краски с токсичными добавками. Однако такой подход вредит экологии. Коллеги из Сибирского отделения РАН предлагают использовать оригинальные комплексы наночастиц металлов, которые уничтожат потенциальных обрастателей и при этом не будут оказывать побочного вредного воздействия на окружающую среду и ее обитателей, — цитирует пресс-служба вуза ведущего научного сотрудника лаборатории Андрея Мосунова.

По его словам, пилотные исследования на эту тему уже велись в СевГУ в 2020 году в рамках внутреннего гранта. Они доказали эффективность некоторых из предложенных композиций частиц. Однако время исследования один год не является показательным. Поэтому была подана заявка на грант РНФ.

Главной задачей исследования станет доказательство низкой токсичности соединений. Коллеги в Томске будут работать с пресноводными организмами, а мы с морскими, используя полигон Черноморского НИИ технологии судостроения в Севастопольской бухте. Там уже экспонируются образцы с экспериментальными составами, и мы контролируем процесс обрастания, говорит Андрей Мосунов.

Еще одна проблема, которая требует разрешения  технология введения наночастиц в реальный состав краски.

Метод, который предлагали коллеги, не удовлетворял условиям эксперимента в агрессивной морской среде. Покрытие быстро механически уничтожалось. Одновременно с этим при введении в стандартные корабельные краски возникали проблемы с растворимостью, густотой и так далее. Поэтому помимо биологических и физико-химических исследований нужно найти технологию внесения этих наночастиц в краску, чтобы с этим можно было бы уже выходить на рынок, — подчёркивает специалист. 

Финансирование научных исследований — 6 млн в год в течение трех лет с возможностью продления на два года.

Данное исследование соответствует основной тематике Научно-образовательного центра, который может быть создан на базе СевГУ и Национальной стратегии МариNET.

Ученые СевГУ - обладатели престижного гранта Российского научного фонда

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