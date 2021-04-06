Ученые СевГУ — обладатели престижного гранта Российского научного фонда

Грант Российского научного фонда (РНФ) выиграли ученые лаборатории молекулярной и клеточной биофизики Севастопольского госуниверситета. Это самая престижная грантовая программа в области исследований в России. Совместно с коллегами из Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН севастопольские ученые займутся проблемой борьбы с биологическими обрастаниями на гидротехнических сооружениях и кораблях.

Обрастание — многоэтапный процесс. В первую очередь появляется бактериальная пленка, потом образуются микроскопические грибы. Они становятся субстратом для высших организмов. Процесс идет по нарастающей — водоросли, животные и так далее. Стандартный способ борьбы с ними — краски с токсичными добавками. Однако такой подход вредит экологии. Коллеги из Сибирского отделения РАН предлагают использовать оригинальные комплексы наночастиц металлов, которые уничтожат потенциальных обрастателей и при этом не будут оказывать побочного вредного воздействия на окружающую среду и ее обитателей, — цитирует пресс-служба вуза ведущего научного сотрудника лаборатории Андрея Мосунова.

По его словам, пилотные исследования на эту тему уже велись в СевГУ в 2020 году в рамках внутреннего гранта. Они доказали эффективность некоторых из предложенных композиций частиц. Однако время исследования — один год — не является показательным. Поэтому была подана заявка на грант РНФ.

Главной задачей исследования станет доказательство низкой токсичности соединений. Коллеги в Томске будут работать с пресноводными организмами, а мы с морскими, используя полигон Черноморского НИИ технологии судостроения в Севастопольской бухте. Там уже экспонируются образцы с экспериментальными составами, и мы контролируем процесс обрастания, — говорит Андрей Мосунов.

Еще одна проблема, которая требует разрешения — технология введения наночастиц в реальный состав краски.

Метод, который предлагали коллеги, не удовлетворял условиям эксперимента в агрессивной морской среде. Покрытие быстро механически уничтожалось. Одновременно с этим при введении в стандартные корабельные краски возникали проблемы с растворимостью, густотой и так далее. Поэтому помимо биологических и физико-химических исследований нужно найти технологию внесения этих наночастиц в краску, чтобы с этим можно было бы уже выходить на рынок, — подчёркивает специалист.

Финансирование научных исследований — 6 млн в год в течение трех лет с возможностью продления на два года.

Данное исследование соответствует основной тематике Научно-образовательного центра, который может быть создан на базе СевГУ и Национальной стратегии МариNET.