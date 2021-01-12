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Ученые уточнили: эпицентр ночного землетрясения в Черном морем находился в 7,5 км от Ялты
Фото: bondardmitrij18, pixabay.com

Ученые уточнили: эпицентр ночного землетрясения в Черном морем находился в 7,5 км от Ялты

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:20 12.01.2021

Мы уже сообщали о двух небольших землетрясениях, толчки которых ощутили ночью в Большой Ялте. Сильнее всего почувствовали «дрожь земли» в Ливадии, Симеизе, Гаспре. Это не случайно, эпицентр находился как раз напротив южнобережных поселков, в 7,5 км от Ялты. Как рассказал РИА Новости Крым директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Юрий Вольфман, это были два землетрясения магнитудой меньше трех. Их разделяло всего три минуты.

Землетрясения зарегистрированы практически всеми станциями крымской сети. Очаг расположен в 7,5 километра от станции «Ялта», на глубине от 0 до 0,5 километра. Координаты: 44,41 северной широты и 34,19 восточной долготы. Прямо под Ялтой, практически. Интенсивность сотрясения в эпицентре — около трех. Магнитуда первого толчка такая же, — пояснил Юрий Вольфман.

По его словам, в Большой Ялте толчки были легкими – 2-3 балла. Ученый отметил, что данные землетрясения не являются предвестником более серьезных толчков.

В мире нет методик, которые бы позволили сделать краткосрочный прогноз. Мы живем в сейсмоопасном районе, особенно ЮБК и Керченский полуостров. Там землетрясения могут быть и когда-то будут, но произошедшие землетрясения не являются индикатором того, что завтра или через неделю обязательно “шарахнет” что-то сильнее, – подчеркнул сейсмолог.

Кстати, ялтинцы признаются: домашние животные никак не отреагировали на толчки. Сладко спали.

Ученые уточнили: эпицентр ночного землетрясения в Черном морем находился в 7,5 км от Ялты

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