Ученый предупредил о возможных массовых «протестных» нарушениях «самоизоляции»  

Если людям четко не объяснить, что после майских праздников могут быть послабления ограничений, введенных в связи с коронавирусом, люди могут выйти на улицу «в знак протеста», считает заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

Я согласен абсолютно с тем, что не имеет смысла 30 числа (апреля) прекращать карантин, особенно в регионах. Но если мы собираемся его продлить до конца майских праздников, это, конечно, логично, то нам всё-таки нужно что-то сказать населению. То есть сказать, что есть уже «дорожная карта», что уже после вот этого мы будем потихоньку выходить и каким образом, — цитирует Зверева «Интерфакс» .

Иначе, по его словам, «может случиться то, что случилось в Новосибирске». 22 апреля стало известно, что следственные органы СКР по Новосибирской области организовали уголовно-процессуальную проверку сообщений о массовых гуляниях жителей Новосибирска в период самоизоляции. В Новосибирской области с конца марта действует режим повышенной готовности, разрешена работа промышленных предприятий, строительных организаций и предприятий сферы услуг, общее число работающих — около 770 тыс. человек. Также в регионе действует режим самоизоляции, аналогичный тем, которые введены в других регионах.

Майские праздники, если ещё будет хорошая погода, просто люди могут, если прямо говорить, — в знак протеста просто (нарушать ограничения). Если им ничего не скажут и не объяснят, что дальше всё будет хорошо, что мы справляемся с ситуацией, то может быть такой массовый выход и в Москве, и в Московской области, — предупредил академик.

Он отметил, что «этого бы очень не хотелось, и мы тогда не сможем контролировать эту ситуацию».

В то же время, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что режим «самоизоляции «можно и ужесточить. По ее словам, если не убедить и не уговорить граждан соблюдать все требования и ограничения, то абсолютно точно — «мы вернемся туда же, откуда начали».

И, возможно, а этого бы очень не хотелось, вынуждены будем принимать опять жесткие меры по ограничению взаимодействия, контактов между людьми и повернем все свои движения, вернемся в ту же точку, из которой вышли, повернемся вспять, — сказала глава Роспотребнадзора.

Она добавила, что пока нельзя останавливаться и открыть все заведения и учреждения, закрытые из-за введенных ограничений. По ее словам, очень велик риск распространения коронавируса и взрывного роста числа новых заболевших в дальнейшем, если введенные меры не будут соблюдены как минимум еще 14 дней.

Попова заявила, что россиянам придется считаться с тем, что заразиться коронавирусом можно в любой момент.