Ученый КФУ Максим Кривенцов — победитель конкурса «Лидеры России»

В Москве объявили победителей пятого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Суперфиналистами конкурса стали 102 человека из 31 региона России, а также двух зарубежных стран – Бельгии и Сербии. Всего заявок для участия подали 160 тысяч человек. Заведующий кафедрой патологической анатомии с секционным курсом Медицинского института Крымского федерального университета Максим Кривенцов вошел в число победителей.

У меня эмоции самые яркие! Это был долгий путь через несколько этапов. И на каждом из них – живое общение с единомышленниками и коллегами, которые стали друзьями и одной большой семьей. При этом, конечно, и конкуренция была огромной, поэтому было нелегко, нужно было выложиться на все 100%. Это незабываемый опыт, который больше не повторится. Опыт общения, опыт напряженной командной работы и опыт оценивания, который важен для понимания своих сильных сторон и того, над чем ещё предстоит упорно работать, – цитирует пресс-служба вуза Максима Кривенцова.

Конкурс состоял из нескольких этапов: дистанционного, регионального и окружного. Участники проходили тестирования и выполняли задания в командах для решения реальных управленческих ситуаций. На суперфинале 302 участника посетили оценочные мероприятия, лекции, мастер-классы и встречи с наставниками.

Все победители получили образовательный грант в размере 1 млн рублей на выбранную программу обучения в российских вузах, а также возможность встретиться с наставниками из числа ведущих управленцев страны.

На текущий момент планирую пройти обучение по одной из управленческих программ в РАНХиГС. Хотя для полного осознания случившегося, безусловно, должно пройти время. Для меня важно одно: степень ответственности возросла, и работать на благо Крымского федерального университета надо с ещё большим усердием и стремлением к переменам в лучшую сторону, – отмечает Максим Кривенцов.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению Президента Российской Федерации. За все время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира.

источник: пресс-служба КФУ