Учитель из Севастополя Сергей Шакиров награжден благодарственным письмом Президента РФ

Завершился IV Всероссийский форум классных руководителей, где для педагогов проводили различные мероприятия, круглые столы и мастер-классы. Советник директора по воспитанию школы № 26 им. Екатерины Бакуниной Сергей Шакиров получил благодарственное письмо от Президента России Владимира Путина за значительный вклад в формирование и развитие профессионального педагогического сообщества страны.

Форум, как и всегда, был насыщенным на события. Невероятное количество полезных практик почерпнул для себя. Был рад видеть коллег из других регионов нашей страны, которые по-настоящему любят свое дело и готовы поделиться уникальным опытом работы со школьниками. Получить благодарственное письмо от Президента – невероятно гордо и дает стимул двигаться дальше, делать еще больше для того, чтобы прививать ребятам правильные ценности и любовь к нашей стране, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Сергея Шакирова.

Напомним, форум классных руководителей прошел в четвертый раз в Москве с 3 по 5 октября и собрал тысячу педагогов со всей страны. Проводится форум Министерством просвещения РФ по поручению Президента России для того, чтобы учителя из всех регионов нашей страны могли обменяться ценным опытом, практиками и другими наработками.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя