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Учитель-логопед из Ялты - посол Форума классных руководителей в Крыму
фото: пресс-служба администрации Ялты

Учитель-логопед из Ялты — посол Форума классных руководителей в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 16:17 05.02.2025

Наталья Бытко работает в Ялтинской специальной (коррекционной) школе. Она стала одним из 87 послов 2025 года, пройдя непростой отбор, который включал представление своих достижений за последние пять лет и составлении плана на ближайший период.

Учитель-логопед отмечает, что дважды была очным участником ФКР, поэтому, когда объявили о конкурсе послов на 2025 год, не смогла устоять и подала заявку.

Узнав о том, что успешно прошла отбор, восторженные эмоции переполняли, но и чувство ответственности возросло, – поделилась Наталья Бытко.

По ее словам, форум является первой федеральной площадкой для открытого диалога классных руководителей и кураторов групп среднего профессионального образования.

ФКР – это проекты, конференции и встречи по интересам, это педагогический мир, где каждый найдет поддержку и вдохновение. Миссия посла ФКР – быть проводником в этот мир, – подчеркивает Наталья Бытко. 

Перед собой посол ФКР 2025 года в Крыму ставит большие цели – наладить сотрудничество со школами и колледжами республики, а в дальнейшем провести региональный Форум классных руководителей.

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Амбассадоры ФКР развивают сообщества для общения и обмена опытом педагогов в своем регионе, а также проводят мероприятия и многое другое. Посол также продвигает идеи ФКР в профессиональном сообществе.

Всероссийский форум классных руководителей проводится по поручению Президента России Владимира Путина с 2021 года. Организаторами выступают Министерство Просвещения РФ, а стратегическим партнером – АНО «Диалог Регионы».

источник: пресс-служба администрации Ялты

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