Учитель-логопед из Ялты — посол Форума классных руководителей в Крыму

Наталья Бытко работает в Ялтинской специальной (коррекционной) школе. Она стала одним из 87 послов 2025 года, пройдя непростой отбор, который включал представление своих достижений за последние пять лет и составлении плана на ближайший период.
Учитель-логопед отмечает, что дважды была очным участником ФКР, поэтому, когда объявили о конкурсе послов на 2025 год, не смогла устоять и подала заявку.
Узнав о том, что успешно прошла отбор, восторженные эмоции переполняли, но и чувство ответственности возросло, – поделилась Наталья Бытко.
По ее словам, форум является первой федеральной площадкой для открытого диалога классных руководителей и кураторов групп среднего профессионального образования.
ФКР – это проекты, конференции и встречи по интересам, это педагогический мир, где каждый найдет поддержку и вдохновение. Миссия посла ФКР – быть проводником в этот мир, – подчеркивает Наталья Бытко.
Перед собой посол ФКР 2025 года в Крыму ставит большие цели – наладить сотрудничество со школами и колледжами республики, а в дальнейшем провести региональный Форум классных руководителей.
Амбассадоры ФКР развивают сообщества для общения и обмена опытом педагогов в своем регионе, а также проводят мероприятия и многое другое. Посол также продвигает идеи ФКР в профессиональном сообществе.
Всероссийский форум классных руководителей проводится по поручению Президента России Владимира Путина с 2021 года. Организаторами выступают Министерство Просвещения РФ, а стратегическим партнером – АНО «Диалог Регионы».
источник: пресс-служба администрации Ялты
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