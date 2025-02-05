Учитель-логопед из Ялты — посол Форума классных руководителей в Крыму

Перед собой посол ФКР 2025 года в Крыму ставит большие цели – наладить сотрудничество со школами и колледжами республики, а в дальнейшем провести региональный Форум классных руководителей.

Амбассадоры ФКР развивают сообщества для общения и обмена опытом педагогов в своем регионе, а также проводят мероприятия и многое другое. Посол также продвигает идеи ФКР в профессиональном сообществе.

Всероссийский форум классных руководителей проводится по поручению Президента России Владимира Путина с 2021 года. Организаторами выступают Министерство Просвещения РФ, а стратегическим партнером – АНО «Диалог Регионы».

источник: пресс-служба администрации Ялты