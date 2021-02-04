Учительница симферопольской школы №2 Екатерина Коваленко – одна из лучших педагогов страны

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поздравил крымскую учительницу начальных классов, которая завоевала приз зрительских симпатий в финале конкурса «Учитель года России – 2020».

Рад поздравить крымчанку, учителя начальных классов симферопольской школы №2 Екатерину Коваленко, которая завоевала приз зрительских симпатий в финале конкурса «Учитель года России – 2020», — сказал Глава РК.

Он поблагодарил за достойное представление Крыма в столь масштабном и престижном конкурсе среди 84 лучших учителей со всей России.

Этот почетный приз является гордостью для всех нас, — подчеркнул Глава Республики.

По словам Сергея Аксёнова, данное событие является напоминанием о том, что крымские педагоги сохраняют и развивают лучшие традиции и достижения российского и советского образования.

Учителем года России — 2020 стал Михаил Гуров, учитель математики Лицея классического элитарного образования Ростова-на-Дону.