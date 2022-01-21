 Учителя, работающие в селах Крыма, получат финансовую помощь

Мера поддержки проводится в рамках нацпроекта «Образование».

В 2022 году в Республике Крым продолжается реализация программы «Земский учитель». Соответствующим приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым утвержден перечень вакантных должностей педагогических работников в общеобразовательных организациях Крыма, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты. Данный перечень включает 31 вакантную должность в 23 общеобразовательных организациях Республики. Об этом сообщает Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).

Оказание финансовой поддержки осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», — говорится в сообщении. – Будущим преподавателям предусмотрены расходы на осуществление единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты с населением до 50 тыс. человек.

Наиболее востребованными в школах являются учителя математики, начальных классов, иностранного (английского) языка, русского языка и литературы.

С 14 января 2022 года на официальном портале программы открыт прием заявок на участие в конкурсном отборе. Заявки от претендентов конкурсного отбора будут приниматься до 15 апреля 2022 года. После специальная конкурсная комиссия проведет экспертную оценку документов, рейтинговую процедуру и определит победителей.

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