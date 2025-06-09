Учителям и врачам предлагают выдавать льготную ипотеку под 5%. Что думаете?

В Госдуме предлагают ввести льготную ипотеку для учителей и врачей под 5% годовых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в нижней палате парламента Сергея Миронова.

Правительство в 2022 году ввело точечную меру поддержки — льготную ипотеку в 5% для IT-специалистов, сейчас ставка 6%. И мы уже тогда говорили, что нужно аналогичную поддержку вводить для учёных, педагогов, медработников. Это представители не менее ценных, стратегических для страны профессий. Сейчас наша фракция готовит поправки, чтобы ввести для них льготную ипотеку со ставкой в 5%, — заявил парламентарий.

По его мнению, такая мера поддержки остановит отток научных кадров за рубеж, а также поможет в борьбе с колоссальным кадровым дефицитом в медицине и образовании.

Не могут наши учёные, учителя, врачи на свои, мягко говоря, скромные доходы приобретать жильё. Тем более по нынешней рыночной ипотеке, которая увеличивает цену квартиры в 3-6 раз, — отмечает Сергей Миронов.

Эксперт по ипотечному кредитованию Юлия Анисимова в беседе с корреспондентом Циан.Журнала подчеркнула, что она не является сторонником «массовости» льготной ипотеки, однако на учителей и врачей, на её взгляд, давно нужно обратить внимание.