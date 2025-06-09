Учителям и врачам предлагают выдавать льготную ипотеку под 5%. Что думаете?

В Госдуме предлагают ввести льготную ипотеку для учителей и врачей под 5% годовых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в нижней палате парламента Сергея Миронова.
Правительство в 2022 году ввело точечную меру поддержки — льготную ипотеку в 5% для IT-специалистов, сейчас ставка 6%. И мы уже тогда говорили, что нужно аналогичную поддержку вводить для учёных, педагогов, медработников. Это представители не менее ценных, стратегических для страны профессий. Сейчас наша фракция готовит поправки, чтобы ввести для них льготную ипотеку со ставкой в 5%, — заявил парламентарий.
По его мнению, такая мера поддержки остановит отток научных кадров за рубеж, а также поможет в борьбе с колоссальным кадровым дефицитом в медицине и образовании.
Не могут наши учёные, учителя, врачи на свои, мягко говоря, скромные доходы приобретать жильё. Тем более по нынешней рыночной ипотеке, которая увеличивает цену квартиры в 3-6 раз, — отмечает Сергей Миронов.
Эксперт по ипотечному кредитованию Юлия Анисимова в беседе с корреспондентом Циан.Журнала подчеркнула, что она не является сторонником «массовости» льготной ипотеки, однако на учителей и врачей, на её взгляд, давно нужно обратить внимание.
Но привлекать работать нужно не льготной ипотекой, а размером зарплаты. В ипотеку, даже льготную, на долгие годы далеко не каждый готов пойти. К сожалению, льготная ипотека приводит к росту цен на жильё. Тем не менее, если программа будет принята, то, думаю, она будет востребована, — спрогнозировала специалист.
Президент Национальной палаты недвижимости, гендиректор АН «Бенуа» Дмитрий Щегельский заметил, что не проходит и недели, чтобы не было предложений о новых видах льготных ипотек.
Сейчас такое разнообразие льготных ипотек и иных мер поддержки при покупке жилья, что складывается впечатление, что в стране уже не осталось гражданина, на которого не распространялась бы какая-то льготная ипотека. Пора уже просто объявить, что ипотеку под 6% может взять любой гражданин РФ — это лучше, чем вводить бесконечное количество адресных программ, — высказался спикер.
На его взгляд, в срочном порядке льготную программу для врачей и учителей власти вводить не будут.
А пока будут её обсуждать уже и ЦБ снизит ключевую ставку до приемлемого для всех уровня, — добавил Дмитрий Щегельский.
источник: ЦИАН
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