Учёные из России и США разрабатывают инновационный метод лечения рака предстательной железы

Учёные Крымского федерального университета и Медицинского центра Университета Небраски разрабатывают высокоэффективный метод лечения рака предстательной железы при использовании клеточных и генетических технологий. Специалисты выяснили, что в процессе размножения раковых клеток ключевую роль играет синтезируемый эндоплазматическим ретикулумом белок ATF6. Если блокировать его выработку на генетическом уровне, то рост опухоли простаты замедляется в разы. Эксперименты уже проведены на лабораторных мышах, а клинические случаи среди пациентов собраны в Клиническом медицинском многопрофильном центре Святителя Луки КФУ.

Мы уже знаем, как белковые механизмы работают в простой модели опухоли, поэтому теперь ориентируемся на подробную ортотопическую модель и разрабатываем новую таргетную терапию. Сейчас продолжаются эксперименты над специальными нокдаун-мышами, у которых изначально заблокирован ген белка ATF6, что поможет нам лучше вычислить его роль в развитии болезни. Наша цель – создание ингибитора для проведения контроля над выработкой этого белка у пациентов. Благодаря клиническому опыту сотрудников Крымского федерального университета ведётся оценка разных стадий заболевания и механизмов развития рака предстательной железы, – рассказал PhD, профессор кафедры биохимии и молекулярной биологии Медицинского центра Университета Небраски Армен Петросян.

На сегодняшний день генетические лекарства от рака обладают многими побочными действиями, и реагенты, блокирующие ген, легко разрушаются в печени. Поэтому исследователи стремятся к управлению белком, а использование генетического инструментария позволяет детальнее изучить последствия и эффективность блокировки ATF6.

На ранних этапах сотрудничества мы в КФУ проводили гистологию и иммуногистохимию пациентов с раком предстательной железы с оценкой воспалительных маркеров. Американские коллеги исследовали комплекс Гольджи и синтез белков, отвечающих за пути развития рака. Уже можно использовать полученные данные как критерий диагностики прогрессирования патологии. Также можно сказать, что раскрыта новая многообещающая мишень для терапии рака предстательной железы. Надеемся, что в результате экспериментов можно будет внедрять данную терапию в клиническую практику, – цитирует пресс-служба вуза проректора по научной деятельности Крымского федерального университета Анатолия Кубышкина.

По результатам исследований опубликована научная статья «The non-canonical mechanism of ER stress-mediated progression of prostate cancer» в международном журнале «Journal of Experimental and Clinical Cancer Research», входящим в реферативную базу Scopus.