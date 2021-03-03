Учёные КФУ озвучили возможные причины невосприимчивости некоторых людей к COVID-19

В настоящее время учёным пока неизвестны причины невосприимчивости некоторых лиц к COVID-19, однако это может быть связано с их генотипом. Такое мнение выразил доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета, вирусолог Владимир Оберемок.

Вирус сильнее поражает и иногда убивает наиболее чувствительных людей из популяции. По причине генетической гетерогенности популяции кто-то более чувствителен к вирусу, а для кого-то он не представляет угрозы. Были случаи, когда человек здоров, полон сил, спортом занимается и правильно питается, а заболевание у него проходит очень тяжело, или наоборот, были пожилые люди, которые, находясь в кругу больных COVID-19, не заражались, – цитирует эксперта пресс-служба вуза.

По словам учёного, в эпоху коронавируса для человека существует два варианта развития событий: переболеть или привиться.

Очевидно, что иммунитет привитого человека будет менее сильный, чем переболевшего естественным образом. Однако это вопрос рисков и выбор каждого отдельного человека – переболеть или вакцинироваться. Вакцина хороша для людей пожилого возраста с сопутствующими хроническими заболеваниями, которые не уверены, что смогут безопасно переболеть. Титр антител на высоком уровне остаётся обычно около года после перенесённой болезни, после вакцинации – предположительно столько же. Но не стоит забывать и о так называемом Т-клеточном иммунитете, который при перенесённой болезни сохраняется вплоть до нескольких лет, – говорит Владимир Оберемок.

Учёный отмечает, основываясь на данных исследований по изучению близкородственных SARS-CoV-2 коронавирусов, человек не будет болеть новым коронавирусом каждый год благодаря иммунологической памяти, сформированной после перенесённого заболевания.

Для большинства переболевших людей вероятность заболеть повторно составит не чаще одного раза в 3-4 года. Вопрос вакцин и лекарств против коронавируса останется актуальным ещё на 10-20 лет, хоть и не в той мере, в которой он будоражит наши умы сегодня.

Как отмечает специалист, спад заболеваемости в настоящее время – естественное явление, связанное с большим количеством переболевших, сформировавшимся коллективным иммунитетом и начавшейся вакцинацией. По его мнению, небольшие вспышки COVID-19 ещё возможны, но к 2022 году пандемия завершится, а через поколение коронавирус станет не страшнее обычного гриппа.