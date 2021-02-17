Учёные КФУ разрабатывают препарат от ревматоидного артрита

Учёные Крымского федерального университета разрабатывают новый препарат на основе антисмысловых олигонуклеотидов для лечения ревматоидного артрита. Как отмечают учёные, существуют базовые методы лечения данного аутоиммунного воспалительного заболевания и инновационные подходы, основанные на методах молекулярной биологии. Одним из самых современных является препарат «Humira», основу которого составляют моноклональные антитела к одному из самых агрессивных провоспалительных белков – фактору некроза опухоли. Антитела блокируют белок в крови и уменьшают его действие в очаге воспаления.

Наша идея состоит в подходе, основанном на блокировании гена, отвечающего за синтез фактора некроза опухоли. Для этого в лаборатории ДНК-лекарств под руководством доктора биологических наук Владимира Оберемка мы синтезировали конструкцию из олигонуклеотидов, которая способна блокировать ген и препятствовать образованию фактора некроза опухоли. Затем мы создали модель аутоиммунного воспалительного заболевания у лабораторных животных. После гистологического подтверждения развития у них артрита начали терапию. Экспериментальной группе животных вводили разработанную олигонуклеотидную конструкцию, вторую группу лечили препаратом «Humira», третью – базовыми препаратами «Метотрексатом» и «Преднизолоном», которые не блокируют фактор некроза опухоли, а лишь снимают воспаление, – цитирует пресс-служба вуза младшего научного сотрудника Медицинской академии Крымского федерального университета Татьяну Макалиш.

По словам специалиста, исследование показало, что положительный эффект от применения олигонуклеотидов проявился через три недели.

Это несколько позднее, чем при принятии «Humira», но несравненный плюс олигонуклеотидов в том, что мы разрываем циклическую цепь воспаления, которая при ревматоидном артрите нагнетается по спирали. Это значит, что эффект от воздействия олигонуклеотидов сохраняется дольше, и люди смогут улучшить качество своей жизни, избавившись от суставных болей и отёков, – говорит Татьяна Макалиш.

В перспективе учёные намерены провести полноценные доклинические исследования и займутся разработкой лекарственного средства, что может занять порядка пяти лет.​

На проведение исследований учёные получили внутривузовский грант в рамках Программы развития Крымского федерального университета в размере 1 млн рублей.

фото: © Илья Гогунский / Пресс-служба Крымского федерального университета