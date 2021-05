Учёные КФУ разработали проект восстановления лесополос в Крыму

Специалисты Центра киберагрономии Крымского федерального университета разработали проект по восстановлению системы полезащитных лесополос на территории Первомайского района Крыма, площадь которого составляет 5,5% от всей территории полуострова. Исследования показали, что 60% лесополос Первомайского района Крыма нуждаются в восстановлении и реконструкции.

Полезащитные лесополосы в первую очередь влияют на изменение скорости ветровых потоков, в результате чего происходит иное отложение снега и мелкозёма, изменение режима температуры и влажности воздуха и почвы. Каждая лесная полоса, создавая микроклимат и повышая плодородие почв, оказывает мелиоративное влияние на защищаемые объекты, то есть сельхозугодия. Увеличение площадей лесополос позволит оптимизировать данные процессы, – цитирует пресс-служба вуза заведующего отделом дистанционного зондирования Центра киберагрономии Крымского федерального университета Виктора Смирнова.

Всего специалисты вуза обследовали 795 земельных участков, общая площадь которых составляет более 900 гектаров. Учёные определили степень повреждения лесополос, проанализировали особенности их расположения и величину биологической продуктивности.

Для проведения исследования мы использовали системы дистанционного зондирования и современные методы геоинформационного моделирования. При работе с большими площадями данные технологии необходимы как на этапе проведения эколого-биологической оценки состояния лесополос, так и в процессе разработки мероприятий по их восстановлению, – отмечает проректор по внешним связям Крымского федерального университета Михаил Сергеев.

Как говорят эксперты, исследования показали, что 95% лесополос Первомайского района имеют эффективное расположение, и в случае их восстановления будут иметь максимальный лесомелиоративный эффект.

Результаты исследования опубликованы в статье «Practical Application Peculiarities of Geo-Information Technologies while Planning the Protective Forest Belts» в журнале « IOP Conference Series: Earth and Environmental Science », индексируемом базой Scopus.

фото: пресс-служба КФУ