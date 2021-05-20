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Учёные КФУ разработали проект восстановления лесополос в Крыму

Учёные КФУ разработали проект восстановления лесополос в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:13 20.05.2021

Специалисты Центра киберагрономии Крымского федерального университета разработали проект по восстановлению системы полезащитных лесополос на территории Первомайского района Крыма, площадь которого составляет 5,5% от всей территории полуострова. Исследования показали, что 60% лесополос Первомайского района Крыма нуждаются в восстановлении и реконструкции.

Полезащитные лесополосы в первую очередь влияют на изменение скорости ветровых потоков, в результате чего происходит иное отложение снега и мелкозёма, изменение режима температуры и влажности воздуха и почвы. Каждая лесная полоса, создавая микроклимат и повышая плодородие почв, оказывает мелиоративное влияние на защищаемые объекты, то есть сельхозугодия. Увеличение площадей лесополос позволит оптимизировать данные процессы, – цитирует пресс-служба вуза заведующего отделом дистанционного зондирования Центра киберагрономии Крымского федерального университета Виктора Смирнова.

Учёные КФУ разработали проект восстановления лесополос в Крыму Учёные КФУ разработали проект восстановления лесополос в Крыму

Всего специалисты вуза обследовали 795 земельных участков, общая площадь которых составляет более 900 гектаров. Учёные определили степень повреждения лесополос, проанализировали особенности их расположения и величину биологической продуктивности.

Для проведения исследования мы использовали системы дистанционного зондирования и современные методы геоинформационного моделирования. При работе с большими площадями данные технологии необходимы как на этапе проведения эколого-биологической оценки состояния лесополос, так и в процессе разработки мероприятий по их восстановлению, – отмечает проректор по внешним связям Крымского федерального университета Михаил Сергеев. 

Как говорят эксперты, исследования показали, что 95% лесополос Первомайского района имеют эффективное расположение, и в случае их восстановления будут иметь максимальный лесомелиоративный эффект.

Результаты исследования опубликованы в статье «Practical Application Peculiarities of Geo-Information Technologies while Planning the Protective Forest Belts» в журнале «IOP Conference Series: Earth and Environmental Science», индексируемом базой Scopus.

фото: пресс-служба КФУ

Учёные КФУ разработали проект восстановления лесополос в Крыму

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