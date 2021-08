Учёные КФУ знают, как защитить пляжи на западном берегу Крыма от размывания

Учёные Крымского федерального университета предложили применять биопозитивные подводные конструкции берегозащитных сооружений для сохранения пляжей на западном побережье полуострова. Специалисты вуза изучили западное побережье Крыма в районе посёлка Николаевка и села Песчаное. Исследование показало, что отсутствие регулярного поддержания существующих берегозащитных сооружений привело к активному процессу разрушения пляжей.

В некоторых местах пляж смывается, в некоторых – прибывает. Так, например, материал, собранный за 2015-2018 годы, показал, что в селе Песчаное в районе санатория «Волна» на участке демонтажа разрушенной откосно-ступенчатой волногасящей набережной произошло разрушение склона, образование пляжа, а также перераспределение пляжного материала: в северной части участка ширина пляжа увеличилась, а в южной – уменьшилась. При этом мы также обнаружили участок пляжа, который не подвергается изменениям, что связано с расположенными под водой песчаными валунами. Известняк за много лет превратился в очень плотную структуру, которая может быть соотнесена с бетоном. Эти валуны представляют собой подводные рифы и «держат» пляж, что позволяет разработать модель для создания искусственных сооружений берегозащиты, — цитирует пресс-служба вуза профессора кафедры природообустройства и водопользования КФУ Наталью Ветрову.

По словам эксперта, решить проблему уменьшения пляжей помогут биопозитивные конструкции – проницаемые берегозащитные сооружения, которые будут находиться под водой и не нарушат природный морской ландшафт.

Эти конструкции будут с одной стороны гасить волны, а с другой – сохранять баланс всех пляжных процессов. За счёт применения биопозитивных материалов и конструкций мы сможем и позаботиться о природе, и решить антропогенные проблемы. При этом при проектировании конструкций необходимо учитывать направление волн, направление движений масс пляжа, географические и геологические особенности каждого участка и другие факторы, чтобы берегозащита работала эффективно, – отмечает Наталья Ветрова.

Результаты исследования представлены в научной статье «Algorithm for selecting the structures of coastal protection construction to ensure environmentally safe condition of the coastal urbanized recreational areas», опубликованной в базе Scopus.