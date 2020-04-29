Учёные: коронавирус отбил у крымчан интерес к температуре морской воды

Эпидемия коронавируса изменила социальное поведение жителей трех российских городов федерального значения: Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. К такому выводу пришли научной группы Института общественных наук и международных отношений СевГУ, который был организован кафедрой «Социальные коммуникации» Севастопольского госуниверситета.

Наши магистранты изучили контент социальных сетей. Выяснилось, что интерес к самому коронавирусу упал на третьей неделе пребывания на самоизоляции, но наблюдается повышенное внимание к социальным аспектам нахождения в новых условиях. Люди пытаются понять, как им жить, как работать, как учить детей. У них изменился режим дня, появились новые потребности, а старые ушли. Например, прошлые годы наиболее частым вопросом в поисковиках в это время в Крыму была температура воды в море. Сейчас это не так, — цитирует пресс-служба вуза заведующую кафедрой «Социальные коммуникации» СевГУ Ольгу Ярмак.

Как показали исследования социологов, аудитория интернета за период самоизоляции повзрослела. Добавились пользователи старше 40 и даже 50 лет.

В Москве и Севастополе фиксируется усиление интереса к региональной, а не федеральной информации. «Пик активности в соцсетях наблюдался и 25 марта после обращения Президента, однако Указы Губернатора о введении режима повышенной готовности имели больший вес для интернет-сегмента Севастополя. Аналогичная картина наблюдалась и в Санкт-Петербурге, — рассказала Ольга Ярмак.

Блог губернатора Севастополя Михаила Развожаева стал самым популярным пабликом ВКонтакте. При этом социологи отметили интересную особенность: в Севастополе, в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, пользуется популярностью сеть «Одноклассники» и городской интернет-форум.

Форумы, казалось бы, уже забытый архаичный тип социальных медиа, который практически ушел из современного интернет-пространства. А в Севастополе это живая часть интернет-сегмента с реальными ветками, постами и обсуждениями, куда люди приходят, оставляют свои комментарии и получают актуальную информацию, — отмечает Ольга Ярмак.

Отдельный доклад семинара был посвящен анализу контента сегмента соцсетей США. Выяснилась интересная особенность: в отличие от Рунета, в США COVID-19 обсуждают больше мужчины, чем женщины, а сами посты о коронавирусе для американцев зачастую лишь повод написать о волнующих их социальных проблемах, таких как неравенство, расовая дискриминация, «плохое» правительство и других.