Учёные Крымского федерального университета изучают суворовские крепости Крыма

Учёные Крымского федерального университета готовят серию экспедиций по поиску суворовских крепостей, построенных в 1778 году и сыгравших важную роль в процессе присоединения Крыма к Российской империи в 1783 году. Исследователи также планируют разработать туристические маршруты по «суворовским местам Крыма».

Суворовские крепости, служившие местами сдерживания турецких войск в Крыму в конце 1770-х годов, являются памятниками важнейшего периода в истории нашей страны. Они должны быть найдены на местности, приведены в надлежащий вид, снабжены информационными щитами. Значимым этапом работы экспедиций будет создание нескольких туристических маршрутов. Первой экскурсией станет путь от крепости в Ак-Мечетской Гавани (пгт. Черноморское) к высшей точке Тарханкута, где находится первый из обнаруженных фельдшанцев – оборонительных сооружений. Это единственный пункт на Тарханкуте, откуда видно как всё южное, так и юго-восточное побережье полуострова. Крепость выполняла важную военно-сторожевую функцию, охраняя единственную дорогу из Гезлёва (сейчас Евпатория) в Ак-Мечетскую Гавань (сейчас Черноморское), — цитирует пресс-служба вуза заведующую отделом естественно-научных методов в археологии Крыма Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма Крымского федерального университета Татьяну Смекалову.

По словам эксперта, ещё в 2008 году учёные КФУ обнаружили в полевых записях советского археолога Павла Шульца 1993 года зарисовку неизвестной крепости, которой и оказался фельдшанц, расположенный на Тарханкуте.

В Российском государственном военно-историческом архиве мы нашли атлас 1778 г., содержащий подробные красочные чертежи 33 таких каменно-земляных укреплений, воздвигнутых Александром Суворовым в Крыму. Построенные в 1778 г. оборонительные сооружения (фельдшанцы) являются, прежде всего, памятниками военно-инженерного искусства конца XVIII в. Однако для нашей истории гораздо важнее, что эти крепости сыграли значимую роль в удержании попыток Турции нарушить условия мира 1774 г. и усилить своё влияние на Крымское ханство. В конечном итоге, именно благодаря Александру Суворову российские войска отстояли Крым после новой турецкой угрозы конца 1770-х гг. и, тем самым, способствовали последующему присоединению Крыма к Российской империи в 1783 году, – отмечает Татьяна Смекалова.

Как говорит специалист, такие фельдшанцы были построены по всему побережью Крыма, а также в ключевых точках вдоль главных дорог и в местах переправ через реки. Благодаря этому противники, крейсировавшие флотом у крымских берегов, не могли высадиться на сушу, не встретив русских войск.

Учёные Крымского федерального университета планируют провести три экспедиции: осенью 2021 года в Северо-Западном и Западном Крыму, весной 2022 года – в Центральном и Южном, а осенью 2022 года – в Восточном Крыму. Исследовательская программа подана на конкурс Президентских грантов Российской Федерации 2022 года.

Фото предоставлены Смекаловой Т.Н.