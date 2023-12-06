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Учреждена медаль в честь 10-летия вхождения в состав России

Учреждена медаль в честь 10-летия вхождения Крыма в состав России

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:45 06.12.2023

Медалью предполагается поощрять граждан за личный вклад в дело присоединения Республики Крым и Севастополя с состав Российской Федерации.

Решение об учреждении юбилейной медали принято на сессии Государственного совета Республики Крым, с формулировкой «в ознаменование 10-й годовщины воссоединения Крыма с Россией 2014-2024». Награждать планируется «за мужество, героизм, активную политическую деятельность и личный вклад в воссоединение Крыма с Россией; за участие в подготовке и проведении общекрымского референдума 16 марта 2014 года». Кроме того, претендовать на получение медали смогут граждане, которые в 2014 году обеспечивали защиту прав и жизни граждан республики, проявляли отвагу при охране общественного правопорядка, — отмечает «Севастопольская газета»

На лицевой стороне медали размещено изображение Крымского моста в обрамлении картографических изображений Керченского и Таманского полуостровов. Слева в верхней части медали надпись «Крым с Россией», справа — даты «2014-2024». На оборотной стороне надпись «В ознаменовании десятой годовщины воссоединения Крыма с Россией».

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источник: «Севастопольская газета»

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