Учреждена медаль в честь 10-летия вхождения Крыма в состав России

Медалью предполагается поощрять граждан за личный вклад в дело присоединения Республики Крым и Севастополя с состав Российской Федерации.

Решение об учреждении юбилейной медали принято на сессии Государственного совета Республики Крым, с формулировкой «в ознаменование 10-й годовщины воссоединения Крыма с Россией 2014-2024». Награждать планируется «за мужество, героизм, активную политическую деятельность и личный вклад в воссоединение Крыма с Россией; за участие в подготовке и проведении общекрымского референдума 16 марта 2014 года». Кроме того, претендовать на получение медали смогут граждане, которые в 2014 году обеспечивали защиту прав и жизни граждан республики, проявляли отвагу при охране общественного правопорядка, — отмечает «Севастопольская газета».