Учтите! Мошенники атакуют россиян через SMS и электронные письма

В России фиксируют всплеск атак мошенников через SMS-сообщения и электронные письма, в которых злоумышленники предупреждают о якобы вредоносной активности в личном кабинете жертвы на портале «Госуслуги», рассказали РИА Новости в Народном фронте.

Сейчас мы наблюдаем всплеск атак мошенников в виде смс или писем на электронную почту. В них сообщается либо о входе в личный кабинет «Госуслуг» с других устройств, либо о подозрительной активности в личном кабинете, либо о загрузке, выгрузке документов, – рассказала эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.

Как пояснил депутат Госдумы, член комитета по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин, в таких схемах мошенники убеждают пользователей самостоятельно обратиться в техническую поддержку якобы для смены пароля и других учетных данных.

В таких схемах мошенники убеждают пользователей самостоятельно обратиться в «техническую поддержку». На самом деле, ссылки в этих сообщениях ведут на фишинговые сайты, которые выглядят как официальные, но предназначены для кражи логинов, паролей и даже банковских реквизитов, – рассказал депутат.

Немкин пояснил, что из-за введенных в отношении злоумышленников ограничений, а также активной просветительской политики, мошенники вынуждены менять свои стратегии.

Значительная часть россиян уже знает, что просьба сообщить код из сообщения – один из ключевых маркеров мошенничества. Кроме того, с 1 июня 2025 года изменен порядок смены пароля на «Госуслугах. Теперь платформа направляет код для подтверждения операции только в том случае, если в этот момент пользователь не говорит по телефону. Мошенники просто вынуждены адаптировать свои схемы и применять более изощренные методы атак, – рассказал депутат.

С 4 июня 2025 года в России также стартует пилотный проект по мгновенной блокировке фишинговых страниц, отметил депутат.

Это новая система по оперативной блокировке фишинговых интернет-ресурсов, занимающихся незаконным сбором пользовательских сведений. В тестовом режиме система будет функционировать до 1 марта 2026 года. В рамках пилота Минцифры России совместно с профильными органами власти апробируют новые механизмы оперативного обмена информацией и общего межведомственного взаимодействия по проблематике кибермошенничества, – рассказал депутат.

Но лучшая защита от действий преступников – все еще осторожность и критическое мышление, уверен Немкин.

Если вы получили сообщение, якобы связанное с «Госуслугами», не переходите по указанным в нём ссылкам – вместо этого необходимо проверить параметры входа в учетную запись в личном кабинете портала. При признаках взлома нужно самостоятельно обратиться в службу поддержки «Госуслуг», все официальные номера представлены на самом интернет-ресурсе, – дал рекомендации депутат.

источник: пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина

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