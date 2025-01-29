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Фото: pikist.com

Учтите: мошенники массово атакуют студентов и преподавателей российских вузов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:03 29.01.2025

С массированной атакой злоумышленников столкнулись студенты и преподаватели Московского инженерно-физического института. Мошенники представляются сотрудниками органов власти и университета.

Студентов и сотрудников Московского инженерно-физического института (МИФИ) массово атаковали телефонные мошенники, сообщили в пресс-службе университета.

Злоумышленники связываются с жертвами в социальных сетях и по телефону, представляясь проректором по безопасности, научным руководителем, деканами факультетов и представителями Росфинмониторинга.

Я много раз слышал о действиях мошенников, но после четырех часов «обработки» все равно перевел им деньги после демонстрации моих персональных данных и персональных данных моих близких, – процитировала одного из обманутых пресс-служба вуза.

Мошенники использовали уже классический сценарий обмана «фейковый босс», при котором они практически полностью копируют аккаунты сотрудников организаций для того, чтобы завоевать доверие и убедить в том, что с жертвами действительно разговаривает представитель организации, пояснил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Вариантов обмана в этом сценарии несколько, предупреждает Немкин.

Если мы говорим про образовательные учреждения, то, как правило, злоумышленники требуют от студентов и сотрудников университетов зарегистрироваться с помощью «Госуслуг» в одной из образовательных информсистем. При этом в ходе телефонного разговора мошенники могут попросить жертву включить демонстрацию экрана, чтобы впоследствии получить доступ к персональным данным пользователя. Помимо этого, мошенники под разными предлогами могут просить передать код из смс-сообщения, необходимый для входа на единый госпортал. Чаще всего его вполне хватает для проведения большинства мошеннических операций в последующем, – рассказал депутат.

Все чаще телефонные мошенники проводят целевые атаки, подчеркнул депутат.

Это объясняется их высокой результативностью. Мошенники изначально выбирают целевую группу и формируют под нее контент, предварительно изучая информацию о своих жертвах, в том числе анализируя всевозможные утечки данных, – рассказал депутат.

Он также напомнил, что код из смс-сообщения нельзя передавать третьим лицам:

Даже если они представляются сотрудниками организации, к которой гражданин имеет непосредственное отношение. Напомню, что сейчас даже в каждом сообщении от госпортала есть информационная плашка, сообщающая о том, что код-доступа могут запросить только мошенники, – подчеркнул депутат.

источник: пресс-служба  депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина

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