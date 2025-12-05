Прямо сейчас:
Главная | Крым и мир | Учёные говорят: на небе формируется солнечный парад планет
Новости Республики
Учёные говорят: на небе формируется солнечный парад планет
фото: © РИА Новости . Сергей Мальгавко

Учёные говорят: на небе формируется солнечный парад планет

Опубликовал: КрымPRESS в Крым и мир 15:00 05.12.2025

Меркурий, Венера и Марс приблизятся к Солнцу и выстроятся в парад планет, кульминация которого произойдет 22 января. Как сообщили в четверг Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, планеты уже сейчас начинают приближаться к светилу и в следующий раз такое произойдет только через четыре десятилетия.

Все три планеты, ближайшие к Солнцу – Меркурий, Венера и Марс – сходятся в его окрестностях, впервые с осени 2019 года, – сказано в сообщении.

Первой, два дня назад, на угловое расстояние менее 10 градусов от Солнца подошла Венера. Сегодня на такое же расстояние приблизился Марс. К 19 декабря Венера и Марс сблизятся с Солнцем уже на 5-6 градусов. В канун Нового года их будет разделять уже около 2-3 градусов.

В канун Рождества – 6 января – Солнце, Венера и Марс практически сольются на небе, образуя своеобразную Вифлеемскую звезду. В этот же момент в окрестностях Солнца появится и третья планета — Меркурий, которая как раз сейчас совершает поворот в видимом орбитальном движении и начинает догонять Солнце на небе, – анонсируют в Лаборатории.

По данным ученых, на минимальном среднем угловом расстоянии от Солнца все три планеты окажутся 22 января, образовав вместе с ним почти ровную ромбовидную конфигурацию, что станет кульминацией события. После этого построение начнет быстро распадаться. Следующее схождение всех трех планет вблизи Солнца произойдет только в сентябре 2038 года.

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 17

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.