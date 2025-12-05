Учёные говорят: на небе формируется солнечный парад планет

Все три планеты, ближайшие к Солнцу – Меркурий, Венера и Марс – сходятся в его окрестностях, впервые с осени 2019 года, – сказано в сообщении.

Первой, два дня назад, на угловое расстояние менее 10 градусов от Солнца подошла Венера. Сегодня на такое же расстояние приблизился Марс. К 19 декабря Венера и Марс сблизятся с Солнцем уже на 5-6 градусов. В канун Нового года их будет разделять уже около 2-3 градусов.

В канун Рождества – 6 января – Солнце, Венера и Марс практически сольются на небе, образуя своеобразную Вифлеемскую звезду. В этот же момент в окрестностях Солнца появится и третья планета — Меркурий, которая как раз сейчас совершает поворот в видимом орбитальном движении и начинает догонять Солнце на небе, – анонсируют в Лаборатории.

По данным ученых, на минимальном среднем угловом расстоянии от Солнца все три планеты окажутся 22 января, образовав вместе с ним почти ровную ромбовидную конфигурацию, что станет кульминацией события. После этого построение начнет быстро распадаться. Следующее схождение всех трех планет вблизи Солнца произойдет только в сентябре 2038 года.

