Учёные: холодноводные обитатели Черного моря находятся под угрозой исчезновения

По словам ученого, на северо-западном шельфе Черного моря до середины прошлого века существовала уникальная зона, так называемое филлофорное поле. На огромной площади – порядка 40 тысяч квадратных километров – на глубине от 25 до 50 метров здесь были заросли красной водоросли филлофоры.
И это был «роддом» для многих крупных промысловых видов рыб Черного моря. Они приходили сюда на нагул, большая и жирная скумбрия даже из Средиземного моря, – отметил Мельников.
Кроме того, филлофорное поле являлось уникальным биологическим фильтром, подчеркнул он.
Над ним, на глубине около 30 метров, располагался пояс мидий. И вся речная вода, поступавшая в море, проходила через этот природный фильтр и полностью очищалась. Никакие очистные сооружения, сделанные руками человека, с этим не сравнятся, – сказал Мельников.
Начавшаяся в середине прошлого века бесконтрольная добыча филлофоры в медицинских и продовольственных целях и активный рыбный промысел с применением донных тралов, по словам ученого, не просто уничтожили уникальную экосистему в этом районе, а запустили необратимый процесс изменения экосистемы всего Черного моря.
На шельф устремились потоки неочищенных речных вод. Подчиняясь законам физики, каждую зиму в глубины теперь опускался слой охладившейся воды, полной биогенов и веществ из удобрений с полей. В такой среде бурно зацветали микроводоросли, и стали возникать регулярные заморы, то есть гибель всего живого. А спустя два десятка лет почти на всей площади шельфа образовалась «пустыня».
В 1990-е годы толщина кислородного слоя в море составляла уже менее 80 метров вместо 155-ти, как это было в 1950-е.
В частности, черноморский калянус – мелкие рачки, которыми питается рыба, и черноморский шпрот. Это базовые два вида. Они не исчезли никуда, но сейчас попали в условия экстремально высоких температур, и это, естественно, им не на пользу, – сказал Мельников.
В перспективе, по его словам, Черное море может лишиться целого комплекса холодноводных видов живых существ, которые сюда попали еще 7-8 тысяч назад.
По разным расчетам, в ближайшие 50 лет или до конца столетия, температура поверхности воды повысится еще на три градуса. Это приведет к тому, что Черное море станет сильно меняться, и тепловодные виды, и те, которые к низкой солености способны адаптироваться, здесь получат хорошие условия для обитания, – сказал Мельников. — То есть продолжится массовое вселение тепловодных мигрантов. Оно и сейчас идет: уже более 300 видов вселенцев, и это только среди животных. Поэтому впереди нас ждет кардинальное изменение всей экосистемы Черного моря.
Ранее старший научный сотрудник ИнБЮМ, кандидат биологических наук Дмитрий Куцын рассказывал, что такие ценные черноморские промысловые рыбы, как шпрот и хамса, уже заметно уменьшились в размерах с 1950-х годов прошлого века.
источник: РИА Новости Крым
наука в Крыму