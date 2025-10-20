Учёные: холодноводные обитатели Черного моря находятся под угрозой исчезновения

По словам ученого, на северо-западном шельфе Черного моря до середины прошлого века существовала уникальная зона, так называемое филлофорное поле. На огромной площади – порядка 40 тысяч квадратных километров – на глубине от 25 до 50 метров здесь были заросли красной водоросли филлофоры.

И это был «роддом» для многих крупных промысловых видов рыб Черного моря. Они приходили сюда на нагул, большая и жирная скумбрия даже из Средиземного моря, – отметил Мельников.

Кроме того, филлофорное поле являлось уникальным биологическим фильтром, подчеркнул он.

Над ним, на глубине около 30 метров, располагался пояс мидий. И вся речная вода, поступавшая в море, проходила через этот природный фильтр и полностью очищалась. Никакие очистные сооружения, сделанные руками человека, с этим не сравнятся, – сказал Мельников.

Начавшаяся в середине прошлого века бесконтрольная добыча филлофоры в медицинских и продовольственных целях и активный рыбный промысел с применением донных тралов, по словам ученого, не просто уничтожили уникальную экосистему в этом районе, а запустили необратимый процесс изменения экосистемы всего Черного моря.

На шельф устремились потоки неочищенных речных вод. Подчиняясь законам физики, каждую зиму в глубины теперь опускался слой охладившейся воды, полной биогенов и веществ из удобрений с полей. В такой среде бурно зацветали микроводоросли, и стали возникать регулярные заморы, то есть гибель всего живого. А спустя два десятка лет почти на всей площади шельфа образовалась «пустыня».

В 1990-е годы толщина кислородного слоя в море составляла уже менее 80 метров вместо 155-ти, как это было в 1950-е.