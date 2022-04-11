Учёные КФУ изучили взаимосвязь витамина D и рецепторов к нему при COVID-19

Учёные Медицинской академии Крымского федерального университета выяснили, что в подавляющем большинстве случаев крайне тяжелого течения коронавирусной инфекции, которая завершилась летальным исходом, экспрессия рецепторов витамина D у пациентов была снижена. Одним из возможных объяснений этого является его дефицит в организме. Применение витамина D в профилактических целях могло бы поспособствовать насыщению организма, увеличению экспрессии рецепторов в различных органах и тканях и, как следствие, облегчить течение болезни у пациентов.

По данным исследований существует достаточно противоречивая информация об эффективности применения витамина D, но мы впервые в мире иммуногистохимическим методом подтвердили экспрессию этих рецепторов в кардиомиоцитах, то есть в клетках миокарда. Исследование было направлено на оценку потенциала возможной активации этих рецепторов применительно к различным органам и тканям, — цитирует пресс-служба вуза заведующего кафедрой патологической анатомии Медицинской академии Крымского федерального университета Максима Кривенцова.

По его словам, иммуногистохимический метод позволяет выявить белковые структуры, в данном случае, рецепторы к витамину. Метод основан на специфическом взаимодействии антигена и антитела с использованием специальной цветной метки, которая позволяет визуализировать наличие тех или иных антигенов в гистологическом срезе на поверхности или в ядре клеток.

Ситуация с коронавирусной инфекцией – это модельное заболевание, из-за которого вырос интерес к исследованию роли витамина D. Безусловно, эти данные применимы к различным другим инфекционным заболеваниям. Это связано с тем, что действие витамина D на иммунную систему неспецифично, оно не зависит от возбудителя, инфекционного агента, – отмечает Максим Кривенцов.

Как отмечает специалист, сейчас учёные обрабатывают данные, касающиеся экспрессии рецепторов к витамину D также в тканях легких и почек. В дальнейшем планируется провести сравнительный анализ тканей разных органов.

Если присутствует выраженный и длительный дефицит витамина D, то экспрессия его рецепторов снижается. При этом если вводить витамин D, то в условиях низкой экспрессии рецепторов к нему, его активность будет ограничена. Вопрос о восстановлении экспрессии рецепторов остается выясненным не до конца. Экспрессия должна восстанавливаться по мере устранения дефицита витамина, – объясняет специалист.

Витамин D является природным соединением, которое частично синтезируется под действием ультрафиолетовых лучей, а также усваивается из пищи. В большом количестве витамин содержится в морепродуктах, молочных продуктах, зелёных овощах (капуста, шпинат, кабачок, патиссон). Эффективным для восполнения дефицита является и приём фармакологических препаратов и биоактивных добавок, содержащих витамин D. По данным исследований, у порядка 70-80% людей на земном шаре наблюдается умеренный либо выраженный дефицит витамина D.

Исследование проводится в рамках совместного гранта Российского фонда фундаментальных исследований и Совета министров Республики Крым. Результаты представлены в научной статье «Иммуногистохимическая экспрессия рецепторов к витамину D в миокарде», опубликованной в одном из ведущих научных журналов «Journal of Histochemistry & Cytochemistry» (Q1).

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