Учёные КФУ нашли способ ускорить переработку отходов животноводства и птицеводства

Учёные Крымского федерального университета разработали технологию ускоренной переработки отходов птицеводства и животноводства в компост. Она основана на использовании микробного консорциума. Об этом сообщил доцент кафедры ботаники и физиологии растений и биотехнологий КФУ им. В. И. Вернадского Игорь Бугара. Научная работа проводится в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» (нацпроект «Наука и университеты»).

Мы используем лабораторные биореакторы, подбираем режим культивирования и обеспечиваем оптимальный рост микроорганизмов. Они используются в микробиологическом консорциуме, который можно применять для обработки отходов животноводства и птицеводства на предприятиях и далее в качестве компоста в сельском хозяйстве, – цитирует пресс-служба вуза доцента Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ Игоря Бугара.

По его словам, преимущество технологии заключается в скорости компостирования: процесс занимает всего 1,5-2 месяца, что в два-три раза быстрее других. Данный результат подтверждён исследованиями.

Ключевую роль в процессе переработки играют микроорганизмы. Они добавляются в питательную среду в биореакторе, где и происходит культивирование. Оптимальные условия, параметры температуры и вращения, а также правильное сочетание и оптимальность количества микроорганизмов в объёме препарата – именно это и позволяет ускорить процесс.

Необходимость данной технологии была, есть и будет. Постоянное производство на предприятиях обеспечивает им большое количество отходов, которые надо утилизировать. Оптимальные сроки, которые мы предлагаем, позволяют нам позиционировать себя как наиболее качественный, быстрый и доступный препарат, – отмечает Игорь Бугара.

Технологию планируют запатентовать и внедрить на региональные и федеральные предприятия в течение года.

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