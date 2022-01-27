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Учёные КФУ проводят анализ генетической однородности растений

Учёные КФУ проводят анализ генетической однородности растений

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:38 27.01.2022

Учёные Крымского федерального университета начали проводить анализ генетической однородности растений — посадочного материала, полученного в условиях in vitro. Это позволит отбраковать растения-мутанты и получать высококачественные однородные клоны. Об этом сообщил зав. лабораторией микроклонального размножения растений Крымского федерального университета Лавр Крюков.

Клонирование – один из основных способов коммерческого размножения растений во всём мире. Главной причиной его популярности является получение в результате однородных растений. Однако при массовом размножении существует риск возникновения генетических изменений, мутаций, сомаклональной изменчивости, которая заключается в том, что полученный клон отличается от «растения-оригинала». Всё это может привести к потере исходных качеств, свойств и, как следствие, к убыткам, – цитирует пресс-служба вуза зав. лабораторией микроклонального размножения растений Крымского федерального университета Лавра Крюкова.

По его словам, специалисты подобрали специфические ДНК-маркеры исследуемых сортов земляники и винограда и начали анализ размноженных культур. Это позволит проверить их соответствие исходным формам.

Учёные КФУ проводят анализ генетической однородности растений Учёные КФУ проводят анализ генетической однородности растений

Есть такие термины, как фенотип (совокупность всех признаков и свойств растения) и генотип (совокупность всех генов, определяющих развитие этих признаков и свойств). Очень часто однородность определяют по фенотипу: листья одинаковой формы, ягоды с одинаковым вкусом и т.д. Однако генотип при этом может меняться, пусть незначительно, без внешних проявлений, но меняться. И со временем, когда изменений накопится достаточно, настанут и внешние проявления. Таким образом, молекулярно-генетический анализ позволяет отследить изменения генотипа, предотвратить распространение «мутантов», а также определить причины и условиях их появления. Следующим нашим шагом станет генетическая паспортизация сортов, которая позволит контролировать их коммерческое распространение и защитить правообладателей, – отмечает Лавр Крюков.

Исследования проводятся в рамках мегагранта «Биотехнология для развития садоводства: размножение оздоровленных сортов растений и масштабирование производства в Республике Крым». Учёные работают с такими культурами, как земляника, ежевика и виноград. На данный момент лаборатория Крымского федерального университета насчитывает порядка 25 000 растений.

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фото: пресс-служба КФУ


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