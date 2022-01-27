Учёные КФУ проводят анализ генетической однородности растений

Учёные Крымского федерального университета начали проводить анализ генетической однородности растений — посадочного материала, полученного в условиях in vitro. Это позволит отбраковать растения-мутанты и получать высококачественные однородные клоны. Об этом сообщил зав. лабораторией микроклонального размножения растений Крымского федерального университета Лавр Крюков.

Клонирование – один из основных способов коммерческого размножения растений во всём мире. Главной причиной его популярности является получение в результате однородных растений. Однако при массовом размножении существует риск возникновения генетических изменений, мутаций, сомаклональной изменчивости, которая заключается в том, что полученный клон отличается от «растения-оригинала». Всё это может привести к потере исходных качеств, свойств и, как следствие, к убыткам, – цитирует пресс-служба вуза зав. лабораторией микроклонального размножения растений Крымского федерального университета Лавра Крюкова.

По его словам, специалисты подобрали специфические ДНК-маркеры исследуемых сортов земляники и винограда и начали анализ размноженных культур. Это позволит проверить их соответствие исходным формам.

Есть такие термины, как фенотип (совокупность всех признаков и свойств растения) и генотип (совокупность всех генов, определяющих развитие этих признаков и свойств). Очень часто однородность определяют по фенотипу: листья одинаковой формы, ягоды с одинаковым вкусом и т.д. Однако генотип при этом может меняться, пусть незначительно, без внешних проявлений, но меняться. И со временем, когда изменений накопится достаточно, настанут и внешние проявления. Таким образом, молекулярно-генетический анализ позволяет отследить изменения генотипа, предотвратить распространение «мутантов», а также определить причины и условиях их появления. Следующим нашим шагом станет генетическая паспортизация сортов, которая позволит контролировать их коммерческое распространение и защитить правообладателей, – отмечает Лавр Крюков.

Исследования проводятся в рамках мегагранта «Биотехнология для развития садоводства: размножение оздоровленных сортов растений и масштабирование производства в Республике Крым». Учёные работают с такими культурами, как земляника, ежевика и виноград. На данный момент лаборатория Крымского федерального университета насчитывает порядка 25 000 растений.

фото: пресс-служба КФУ

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