Учёные КФУ рассказали об уникальных разработках в сфере приборостроения

Учёные Крымского федерального университета разработали уникальные продукты, которые в сравнении с европейскими аналогами по техническим параметрам значительно их превосходят. Среди них – линейный двигатель и мотор-колесо. С помощью линейного двигателя осуществляется перемещение, например, инструмента в станке, позиционируя его с высокой точностью.

Для того, чтобы переместить предмет, при работе двигателя создается определённое усилие. Благодаря нашим разработкам мы получаем усилие, которое превосходит аналогичную величину у импортных производителей. Мы провели сравнительную характеристику технических параметров разработанного нами линейного двигателя с ключевыми конкурентами, такими как Bosch, Etel (Швецария), Tecnotion (Нидерланды). Результаты показали, что при одинаковых размерах мы имеем достаточно существенное превосходство по номинальному усилию. С уверенностью могу отметить, что мы способны оперативно изготовить опытные образцы линейного двигателя по техзаданию и передать их на тестирование. В России подобные двигатели не производятся, — цитирует пресс-служба вуза доцента кафедры компьютерной инженерии и моделирования Физико-технического института Крымского федерального университета Дмитрия Филиппова.

Кроме того, учёные вуза разработали мотор-колесо, аналог которого можно использовать в электротранспортной отрасли, но наиболее эффективным специалисты считают его применение в сельскохозяйственной технике. В современном тракторе используются сложные механизмы поступления энергии в колёса. Сначала она проходит через дизельный мотор, затем через большое количество различных редукторов, передач и мостов и только потом генерируется в колёсах. Учёные Крымского федерального университета упростили механику таким образом, что двигатель встраивается в само колесо. Кроме того, при работе он использует электрическую энергию, что экологически безопасно.

Упрощённая механика за счёт применения такого двигателя будет полезна для трактора, который используется в садах и виноградниках с небольшим расстоянием между рядами. Например, обрабатывая или собирая урожай, техника должна двигаться вдоль ряда медленно и без рывков, но двигатель внутреннего сгорания так не работает. В современных тракторах на ДВС исключительно иностранного производства используется очень сложная бесступенчатая трансмиссия. Если применить такое техническое решение, как мотор-колесо, необходимость в такой сложной трансмиссии будет отсутствовать, поэтому сельскохозяйственная техника на электродвижении – это перспективная разработка, – отмечает Дмитрий Филиппов.

Учёный также подчеркнул, что на уровне лабораторных исследований в вузе имеются наработки создания двигателей для станков и различного электротранспорта, принтеров с полотерной печатью, а также в области генерации энергии.

На данный момент мы активно сотрудничаем со специалистами Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина). У них есть определенный опыт в подготовке специалистов в области автоматизации и автоматики. Выпускники этого вуза создали свою компанию в Петербурге, которая занимается автоматизацией различных предприятий в энергетической сфере. В работе они используют зарубежное оборудование. Но сейчас ситуация на рынке меняется, и во взаимодействии с различными вузами замещение мировых брендов станет возможным, – говорит специалист.

фото: Илья Гогунский, пресс-служба КФУ