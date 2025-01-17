Учёные КФУ сформировали систему зелёных насаждений для арт-кластера «Таврида»

Специалисты кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования и Ботанического сада Крымского федерального университета выполнили научно-исследовательскую работу по формированию устойчивой системы зелёных насаждений арт-кластера «Таврида». О результатах проекта рассказала его руководитель Анна Репецкая на заседании Научно-технического совета КФУ.

Учёные изучили особенности рельефа, почвы, климатические и гидрологические условия территории, и на основании комплексного анализа рекомендовали ассортимент декоративных древесно-кустарниковых и травянистых растений по озеленению, на который уже получен патент. Ландшафтные архитекторы разработали проектные предложения по размещению растений для территории Академии творческих индустрий «Меганом» арт-кластера «Таврида» площадью 87 гектаров.

Очень сложно создать парк на месте полупустыни, но мы постарались предложить решения, для того чтобы новое образовательное и рекреационное пространство для творческой молодёжи стало ещё одним «зелёным оазисом» Крыма, – цитирует пресс-служба вуза заведующая кафедрой садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования, директор Ботанического сада им. Н.В. Багрова Анну Репецкую.

Также специалисты представили технологические карты по созданию и эксплуатации системы зелёных насаждений.

источник: пресс-служба КФУ

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