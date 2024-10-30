Учёные Крымского федерального университета выводят новый сорт артишока

Учёные Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского занимаются выведением сорта артишока, адаптированного к условиям предгорного Крыма. Экспериментальный участок культивации растений специалисты заложили в Белогорском районе. Об этом сообщил доцент кафедры фармации Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. В. И. Вернадского Владимир Назаров.

Крымский федеральный университет занимается выращиванием артишоков с 2015 года. Первые эксперименты производились в Джанкойском районе. Нашей задачей было выведение морозоустойчивых форм для внедрения в сельское хозяйство в условиях Северного Крыма. Благодаря нашей работе мы смогли заложить научно-производственную площадку в с. Маленькое на базе нашего агропромышленного колледжа, где в скором времени получили первые плоды. После некоторого перерыва нашей работой заинтересовались представители ООО «ИМЕНИЕ САРТАНА», при поддержке которого мы сегодня проводим научно-исследовательскую и экспериментальную работу по внедрению данной растительной культуры в сельское хозяйство Крыма. Именно на плантации имения и заложен наш новый экспериментальный участок, — цитирует пресс-служба вуза Владимира Назарова.

Цель учёных — выведение собственного среднеспелого сорта артишока, адаптированного к условиям предгорного Крыма в качестве новой овощной культуры для сельского хозяйства полуострова, а также источника лекарственного и косметологического сырья для фармацевтической промышленности. В этом году в лабораториях Крымского федерального университета уже выращено 300 растений от десяти разных сортов артишока. Они были высажены на экспериментальном участке, успешно прошли акклиматизацию, а некоторые уже дали соцветия-шишки, которые специалисты протестировали по органолептическим характеристикам.

Нам предстоит проделать большую работу: создать коллекционную плантацию сортов артишока, провести испытания на морозоустойчивость, получить массовые клоны морозоустойчивых экземпляров для дальнейшей селекционной работы, провести множественные перекрёстные опыления, повторные испытания потомства на морозоустойчивость, определить их привлекательность в качестве овощной культуры и источника лекарственного сырья, запатентовать полученный сорт (или несколько сортов), а также получить посадочный материал нового сорта. При классическом подходе на это могут уйти десятилетия, но мы планируем применять современные биотехнологические методы, что значительно ускорит процесс, — отмечает Владимир Назаров.

По его словам, современные методы микроклонального размножения позволят значительно ускорить работу: один цикл при выведении сорта артишока может составить менее одного года, а полностью завершить работу специалисты планируют в течение пяти лет.

На следующий год планы коллег заключаются в том, чтобы значительно расширить плантацию. И мы, может быть, в каком-то смысле идём с опережением. Уже сейчас приехали студенты отобрать из тех артишоков, которые мы вырастили, наиболее удачные образцы, чтобы к следующему сезону в лабораторных условиях подготовить саженцы с заданными свойствами, — говорит заместитель директора департамента научно-исследовательской деятельности КФУ им. В. И. Вернадского Вячеслав Попов.

К участию в научном эксперименте активно привлекаются студенты Института биохимических технологий, экологии и фармации Крымского федерального университета. На данном этапе они исследуют морфологические данные выращенных растений для получения нового сорта: проводят замеры соцветий и листьев, определяют другие признаки, имеющие хозяйственное значение. В лабораторных условиях на собранном материалы студенты также изучат некоторые анатомо-морфологические признаки, такие как плотность опушения листьев, длина волосков самого опушения, объём донца корзинки, длину волосков хохолка у цветков.

По словам участников научного проекта, работа производится с ориентацией на экономический сектор сельского хозяйства Республики Крым.

Мы являемся первопроходцами в этом направлении в Крыму, и Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского очень заметно нам в этом помогает. Наше имение является интересным как в исторически-культурном плане, так и в традициях земледелия, — подчёркивает генеральный директор ООО «ИМЕНИЕ САРТАНА» Владимир Евдокименко.

Сегодня выведено более 140 разновидностей артишока. Некоторые из них используются для приготовления в пищу, остальные — для производства лекарственных препаратов.

источник: пресс-служба КФУ (текст: Виктория Павлищук, фото: Илья Гогунский)

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