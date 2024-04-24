Учёные обнаружили ранее неизвестные поселения позднего бронзового века в Крымском Приазовье

Учёные Крымского федерального университета обнаружили поселение позднего бронзового века на территории Караларского природного парка в керченском Приазовье. Об этом сообщила заведующая отделом естественнонаучных методов в археологии Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма КФУ им. В. И. Вернадского, доктор исторических наук Татьяна Смекалова.

Специалисты проводят на территории комплексные исследования с применением космических снимков, архивных аэрофотографий и целенаправленных раскопок. Для определения точного места раскопок учёные применяют магнитную съёмку.

Здесь очень много археологических памятников. Большое количество поселений, относящихся к античному времени, было открыто здесь ещё с 50-х годов прошлого века. Все античные поселения находились на берегу моря, а глубинная территория парка оставалась неизведанной. Именно на ней мы сейчас и работаем. Вначале намечаем перспективные места для нахождения поселений, определяемые по пятнам более густой травянистой растительности, видимым на весенних космических снимках. Затем с помощью магнитной съёмки по положительным локальным аномалиям мы выявляем кластеры полуземлянок, что позволяет нам предположить нахождение поселений позднего бронзового века. Используя составленную нами магнитную карту, на одном из четырёх открытых таким образом поселений мы с большой точностью заложили раскопы размером 2х2 метра, – цитирует пресс-служба КФУ Татьяну Смекалову.

По её словам, всего за два дня раскопок специалистам удалось подтвердить гипотезу, основанную на результатах магнитной съёмки. Учёные обнаружили поселение, состоящее из двух групп полуземлянок и загонов для скота.

В том месте, в котором мы предполагали наличие помещения, оно действительно было найдено. Мы попали в центр полуземляночного помещения, в котором были обнаружены камни, которые, вероятно, относятся к облицовке полуземлянки, поскольку люди позднего бронзового века селились в углублённых в землю помещениях, стены которых облицовывали камнями. А в середине у нас показался каменный очаг. Судя по первым результатам работ, на рубеже II–I тысячелетий до нашей эры, то есть в эпоху поздней бронзы, эти места были так же густо заселены, как и в античное время, но люди позднего бронзового века селились в других ландшафтных нишах: под защитой холмов, защищающих поселения от суровых северо-восточных зимних ветров, поблизости от ручьев и водотоков, – отмечает Татьяна Смекалова.

На площадке также работают специалисты Института физико-химических и биологических проблем Российской академии наук, которые разрабатывают концепцию биологической памяти почв, для чего ищут в образцах почвы следы земледелия, скотоводства и ремёсел.

Индикаторы древнего антропогенного воздействия сохраняются в почве 3,5–4 тысячи лет. Это – возраст самих памятников. В культурных слоях почвы мы делаем массовые анализы микробиологических, химических, физических показателей и пытаемся таким образом раскрыть информационный потенциал почв, – сообщил заведующий лабораторией археологического почвоведения Института физико-химических и биологических проблем РАН Александр Борисов.

После проведения исследований ученые Крымского федерального университета и Российской академии наук приступят к обработке полученных данных и сопоставлению их с уже известными находками данного периода на территории Крыма.

источник: пресс-служба КФУ