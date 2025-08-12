Учёный из Крыма расшифровал структуру феромона вредителя бамбука — важно для всего мира

Заведующий кафедрой биохимии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, доктор биологических наук, профессор, академик Российской академии естествознания, Константин Ефетов расшифровал структуру феромона одного из видов насекомых — бабочек семейства Пестрянки (Zygaenidae) — опасного инвазивного вредителя, угрожающего плантациям бамбука по всему миру.

Этот биологический вид я открыл и описал в 1997 году и назвал его «Пестрянка Мартина» (Artona martini). Он оказался серьёзным вредителем бамбука, который является не только декоративным растением, но всё шире используется для изготовления мебели, текстильных волокон, а также косметики и фармацевтических препаратов. Вредитель изначально встречался только в Азии, но потом он попал в Новую Зеландию, Микронезию, а недавно был случайно завезён и в Европу, где образовал устойчивую популяцию. В ближайшие годы он может появиться в Крыму. И сейчас мы решили важную научную задачу – выяснили, как устроена молекула феромона у данной группы насекомых. Это позволит разработать экологически безопасные методы защиты бамбука и снизить зависимость от химических обработок, — отметил Ефетов.

Исследование феромона методами газовой хроматографии и антеннографии позволило выяснить, что молекула состоит из разветвлённого спирта и полиненасыщенной жирной кислоты с 18 атомами углерода, однако для уточнения изомерии и расположения двойных связей в радикале кислоты необходимо было провести исследования в местах обитания биологических видов данной группы насекомых. В России они встречаются на Сахалине, поэтому именно там Константин Ефетов и провёл в июле полевые исследования, которые позволили точно определить структуру молекулы феромона.

Теперь феромон Пестрянки Мартина можно искусственно синтезировать, что позволит бороться с этим видом вредителя безопасными для здоровья людей способами.

Биологические методы защиты — путь к экологически чистому сельскому хозяйству. Особенно актуально это для Крыма, где использование пестицидов вызывает серьезные экологические проблемы, — подчеркнул учёный.

Открытие крымского профессора имеет международное значение, предлагая альтернативу применению ядохимикатов для защиты растений. Внедрение этой разработки поможет минимизировать пагубное воздействие на окружающую среду.

источник: пресс-служба КФУ

голоса Оцените материал

Просмотры: 10