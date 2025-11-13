Учёный КФУ — победитель премии Президентского фонда «Голос Героев»

Заведующий кафедрой биохимии Медицинского института Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, академик Российской академии естествознания Константин Ефетов стал победителем IV Всероссийской народной премии «Голос Героев» в номинации «Герои науки».

В 2025 году исследователь расшифровал структуру феромона опасного вредителя бамбука – Пестрянки Мартина, уже описанного им ранее. Сделанное открытие позволит разработать экологически безопасные методы защиты плантаций без применения токсичных пестицидов.

Данные исследования можно отнести к профилактическим. Мы синтезируем новые обладающие свойствами феромонов насекомых вещества, необходимые для борьбы с вредителями сельского хозяйства, в частности, теми, кто наносит вред винограду в Республике Крым и бамбуку в Юго-Восточной Азии. Проблема на сегодняшний день заключается в том, что растения обрабатывают ядами, которые с употреблением этих растений попадают в организм человека и вызывают различные заболевания. В связи с этим мы ставим себе цель – разработку биологических методов борьбы с вредителями для снижения вредоносной нагрузки пестицидов на организм человека, – цитирует пресс-служба КФУ доктора биологических наук, профессор Константина Ефетова.

Наряду с этим научная деятельность Константина Ефетова включает открытия в молекулярной онкологии: крымский учёный доказал существование изменённых иммуноглобулинов при злокачественных опухолях.

Нами впервые было доказано, что молекулы иммуноглобулинов изменяют свою пространственную ориентацию и жёсткость конформации при злокачественных опухолях, то есть раке различной локализации. Таким образом, на основании этого открытого факта сейчас мы разрабатываем систему, которая позволит заподозрить у человека наличие или отсутствие злокачественного процесса, – добавил Константин Ефетов.

Не обошел вниманием исследователь и область искусствоведения. Знаменательное открытие в сфере живописи – расшифровка академиком медицинской символики, запечатлённой на фресках Сикстинской капеллы работы Микеланджело Буонарроти.

Премия проводится в рамках медиапроекта «Подвиги» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

источник: пресс-служба КФУ

