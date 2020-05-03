Удаление татуажа и татуировок - сложно, но можно. Если осторожно...

Монохромные и разноцветные, небольшие и «на всё тело», имеющие глубокий смысл и сделанные «зачем-то, по случаю, за компанию», прикрывающие изъяны и подчёркивающие красоту… Это всё — татуировки. «Нательная живопись» в последние пару десятилетий набрала обороты в своей популярности, так что сейчас такого рода картинками может похвастаться каждый десятый житель планеты. Не менее востребован и татуаж — перманентный макияж бровей, губ, век, посредством которого (под кожу воодится спецпигмент) корректируют черты лица или имитируют обычный макияж. И здесь статистика такова: каждая третья барышня уже прошла или намерена пройти процедуру татуажа.

Но вот вам и ещё пара фактов: каждый четвёртый владелец татуировки недоволен ею, мечтает её изменить или того радикальнее — избавиться от рисунка на теле, а каждая третья дама с татуажем разочарована тем, как он сделан. Проблемы, конечно, но хорошая новость в том, что эта не та ситуация, когда то, «что написано пером, не вырубишь и топором». Сегодня удаление татуажа и татуировок один из самых распространённых запросов, с которыми к специалистам обращаться клиенты и пациенты. Так что эта процедура, отмечают мастера — https://mylife.com.ua/service/udalenie-tatu-i-tatuazha/, уже отработана до мелочей.

Вместе с тем, не всё так просто. Как ни крути, а удаление как татуажа, так и татуировок — операция и достаточно травмоопасная. Тем более, если речь идёт о «зачистке» большой площади кожного покрова, исправлении рисунков, изначально сделанных неправильно, удалении тату, нанесённых на чувствительные места тела и т.д.

Кстати, противопоказаний, при наличии которых человеку могут отказать от проведения процедуры по удалению татуировок или татуажа также немало. В частности, это — онкология, кожные заболевания, а также ранки, папилломы, родинки, некоторые болезни крови (в том числе — диабет), периоды беременности и лактации, ряд хронический состояний и т.д. Именно поэтому главная рекомендация для тех, кто спит и видит себя без надоевшей татуировки или татуажа, — обращаться с просьбой «исправить ситуацию» только к высококлассным специалистам, гарантирующим качество своей работы и знающим все тонкости процедуры.

Когда стоит задуматься об удалении тату?

Если старые татуировки расплылись, надоели и больше не нравятся. Когда нужно осветлить неаккуратные и грубые контуры и надоевшую растушевку. В случае с татуажем, если линии посинели, потеряли четкую форму или образ разонравился, — отмечают мастера салона красоты «MyLife Beauty Studio».

На данный момент наиболее используемые способы избавления от татуировок:

удаление лазером — пигмент разрушается и обесцвечивается при помощи неодимового (считается самым эффективным) или рубиновым, александритовым, диодным лазером, а затем выводится из организма. При грамотно проведённой процедуре ни следов, ни ожогов не остаётся. Отёк возможен, но и он сходит довольно быстро;

удаление ремувером — вещество для расщепления пигмента под кожу вводится при помощи специального инструмента. Процедура менее болезненна, чем при воздействии лазером, но более травматична;

хирургическим путём;

при помощи глубоко химического пилинга. Микроскопические частички пигмента краски татуировки отшелушиваются под воздействием специальных кислот;

удаление тату методом криодеструкции. Рисунки «сводят» с помощью жидкого азота.

Какие способы можно однозначно рекомендовать?

На самом деле каждый метод имеет свои «плюсы» и «минусы». Но, по словам специалистов, наиболее оправданными и прогрессивными сегодня являются — удаление татуировок и татуажа лазером и ремувером. Примеры работы мастеров «MyLife Beauty Studio»:

Что ещё нужно знать об удалении татуажа и татуировок? То, что:

процедура болезненная, но терпимая;

точное количество процедур, которые понадобятся для того, чтобы свести рисунок полностью, заранее определить невозможно;

длительность периода заживления при каждом способе удаления разная;

при подготовке к процедуре удаления, во время её проведения, а также после неё крайне ВАЖНО (буквально жизненно необходимо) соблюдать все рекомендации, которые дают специалисты (от «как ухаживать» до «что можно делать, а от чего стоит воздержаться»);

доверять себя и свои татуировки можно только мастерам, работающим на профессиональном оборудовании и с соблюдением всех требований, связанных с безопасностью проведения процедуры (при обязательном использовании стерильных инструментов и одноразовых расходников).