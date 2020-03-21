«Удаленка» — не повод для сокращений и увольнений сотрудников. Премьер-министр предупредил всех

Коронавирус — не причина и для задержки зарплат.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предостерег руководство российских предприятий от соблазна «воспользоваться шумихой вокруг коронавируса» для решения своих проблем.

Мы будем отдельно следить за тем, как идет перевод на удаленный режим. Но увольнение, даже в нынешней не очень простой ситуации, должно быть крайней мерой. Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счет сокращения персонала, такие предприятия будут, соответственно, проверять трудовая инспекция, Федеральная налоговая служба и прокуратура, — заявил Мишустин в субботу на совещании по экономическим вопросам.

Так же Правительство будет поступать, если будут жалобы на задержку выплат зарплат, продолжил он.

Специально на портале о нлайнинспекция.рф развернут сервис, где граждане и работодатели могут найти интересующую их информацию, получить консультацию, — сказал Мишустин.

Премьер напомнил об установленном ранее моратории на проверки малого и среднего бизнеса. Но при этом, добавил он, есть исключения: это не касается деятельности, которая может принести вред здоровью или жизни людей.

Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо, — подчеркнул Мишустин.

Чтобы такого не происходило, правительство будет еженедельно мониторить ситуацию на рынках труда в регионах, прежде всего, в моногородах, где «с этой точки зрения есть повышенные риски». Мишустин отметил, что при необходимости региональным бюджетам выделят субсидии для выплаты пособий по безработице.

Также в еженедельном режиме Правительство будет мониторить ситуацию с выплатой зарплат, и, кроме того, усилит контроль за тем, чтобы увольняемые сотрудники получали все полагающиеся им по закону выплаты.

Но мы понимаем, что все это дополнительная финансовая нагрузка на бизнес. Чтобы ее снизить, мы запустили особый механизм оплаты карантинных больничных. С первого дня средства из Фонда социального страхования идут напрямую гражданам, — напомнил Премьер.

По его словам, если ситуация с занятостью изменится, Правительством будет представлен пакет мер по поддержке «людей бизнеса».

В том числе, мы организуем дистанционное опережающее обучение с выплатой стипендий. Мы также возместим часть затрат работодателям, которые трудоустраивают высвобождаемых сотрудников, поддержим безработных, если они решат открыть собственное дело, — сказал Мишустин.

В свою очередь Министр экономического развития Максим Решетников заявил о поручении мониторить случаи перевода россиян на трехдневную рабочую неделю, что является признаком возможного обострения ситуации с занятостью.