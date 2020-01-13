Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | «Удалённое консультирование» — врачи Севастополя смогут обмениваться опытом в онлайн-режиме

crimeapress_news

"Удалённое консультирование" - врачи Севастополя смогут обмениваться опытом в онлайн-режиме
иллюстрация: pxhere.com

«Удалённое консультирование» — врачи Севастополя смогут обмениваться опытом в онлайн-режиме

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:17 13.01.2020

Сервис «Удаленное консультирование» позволяет специалистам из разных районов города получать консультации коллег. Эта возможность особенно важна для врачей, работающих в отдаленных населенных пунктах.

Доктор, желающий получить консультацию, оставляет заявку в системе, указывая больницу и профиль специалиста, консультация которого ему требуется. К заявке можно прикрепить ссылки из Центрального архива медицинских изображений (в архиве хранятся снимки УЗИ, МРТ и других инструментальных исследований) и любые документы, необходимые в рамках консультации. Принимающая сторона назначает врача, который проведет консультацию, и время для нее. Она может состояться в текстовом, аудио — и видеоформате. По результатам составляется протокол. Онлайн-консультации позволяют врачам получать мнения коллег узкой специализации без необходимости направлять к ним пациента. Это экономит время посетителей медучреждений и повышает качество обслуживания, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

 

"Удалённое консультирование" - врачи Севастополя смогут обмениваться опытом в онлайн-режиме

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.