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Иллюстрация: 7news

Удар ножом в живот: пьяные посиделки для двух жителей Сакского района завершились трагично

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 19:03 09.02.2022

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Сакский» поступило сообщение о причинении телесных повреждений местному жителю. Стало известно, что мужчина госпитализирован в медицинское учреждение после того, как неизвестный нанес ему удар ножом в живот.

Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа установила, что в ходе распития спиртных напитков между двумя местными жителями возник конфликт. В результате ссоры один из мужчин нанес удар ножом в живот другому. Потерпевший прооперирован и находится на лечении в больнице. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции установили подозреваемого и задержали его по «горячим следам». Им оказался 38-летний местный житель, — озвучили детали ЧП в пресс-службе МВД России в Крыму.

Сотрудниками следственного отдела МО МВД России «Сакский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

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Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Сотрудники полиции напоминают: значительная часть преступлений на бытовой почве происходит в состоянии алкогольного опьянения. Воздержитесь от чрезмерного употребления алкоголя, также не стоит находиться в компании нетрезвых малознакомых людей. В случае, если Вы стали очевидцем преступления, сообщите в полицию по телефону «102».


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