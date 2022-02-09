Удар ножом в живот: пьяные посиделки для двух жителей Сакского района завершились трагично

Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа установила, что в ходе распития спиртных напитков между двумя местными жителями возник конфликт. В результате ссоры один из мужчин нанес удар ножом в живот другому. Потерпевший прооперирован и находится на лечении в больнице. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции установили подозреваемого и задержали его по «горячим следам». Им оказался 38-летний местный житель, — озвучили детали ЧП в пресс-службе МВД России в Крыму.

Сотрудниками следственного отдела МО МВД России «Сакский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Сотрудники полиции напоминают: значительная часть преступлений на бытовой почве происходит в состоянии алкогольного опьянения. Воздержитесь от чрезмерного употребления алкоголя, также не стоит находиться в компании нетрезвых малознакомых людей. В случае, если Вы стали очевидцем преступления, сообщите в полицию по телефону «102».