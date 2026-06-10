Удар по Панораме «Оборона Севастополя» – это попытка сломить веру и стойкость

ВСУ атакой по панораме первой обороны в Севастополе нанесли удар не просто по музею, а по символу стойкости, мужества и исторической памяти, части души Севастополя и всей России. В этом убеждены участники дискуссионного «Ливадийского клуба», проходящего в рамках международного фестиваля «Великое русское слово», который уже 19 раз проходит в Крыму.
Атака БПЛА самолетного типа на здание объекта культурного наследия – Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» – была совершена 10 июня в 02:48. Возникло возгорание кровли, его продолжают ликвидировать подразделения МЧС России. Окончательно оценить степень повреждения панорамы и предметного плана можно будет только после тушения пожара. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.
Этот удар имеет в том числе и морально-психологическое значение, – убежден политолог Сергей Михеев.
В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин подчеркнул, что ВСУ продолжили практику фашистов, которые также сожгли Панораму во время Великой Отечественной войны.
Это еще раз характеризует режим, находящийся у власти в Киеве, как бы он это ни отрицал, – сказал он.
Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева напомнила, что пострадало находящееся в реставрации полотно панорамы.
Очень серьезно пострадало находящееся в реставрации полотно панорамы. Для врагов это попытка сломить наш дом. Ведь панорама – не просто объект культурного наследия и музей, это символ нашей стойкости, мужества, веры, – убеждена сенатор.
источник: РИА Новости Крым
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С тегами: ЧП в Севастополе
Это показ того что разучились
давать отпор врагу и превратились в терпил.