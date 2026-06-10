Атака БПЛА самолетного типа на здание объекта культурного наследия – Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» – была совершена 10 июня в 02:48. Возникло возгорание кровли, его продолжают ликвидировать подразделения МЧС России. Окончательно оценить степень повреждения панорамы и предметного плана можно будет только после тушения пожара. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали .

Этот удар имеет в том числе и морально-психологическое значение, – убежден политолог Сергей Михеев.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин подчеркнул, что ВСУ продолжили практику фашистов, которые также сожгли Панораму во время Великой Отечественной войны.

Это еще раз характеризует режим, находящийся у власти в Киеве, как бы он это ни отрицал, – сказал он.

Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева напомнила, что пострадало находящееся в реставрации полотно панорамы.

Очень серьезно пострадало находящееся в реставрации полотно панорамы. Для врагов это попытка сломить наш дом. Ведь панорама – не просто объект культурного наследия и музей, это символ нашей стойкости, мужества, веры, – убеждена сенатор.

источник: РИА Новости Крым