Удар ВСУ по Форосу в Крыму — что происходит на месте ЧП

Местные власти прибыли на место сразу после ЧП. Из-за продолжающейся атаки людей призвали пройти в укрытие. Максимально обезопасить население было задачей номер один.

Серьезные повреждения получила Форосская средняя школа. В ней обучаются более 200 детей, однако в воскресенье вечером там никого из детей не было. Как сообщила РИА Новости Крым директор школы Татьяна Каргапольцева, в результате атаки серьезно пострадали актовый зал, библиотека и столовая.

Как только стало известно о происшествии, мы сразу отреагировали: вызывали скорую помощь, пожарных. Все службы оперативно приехали, — рассказала она.

Основной учебный корпус практически не пострадал, однако, по словам директора, все школьники переведены на дистанционное обучение. Когда дети смогут вернуться к занятиям в обычном формате — пока неизвестно.

Все будет зависеть от того, сколько времени потребуется на ликвидацию всех последствий, — отметила Каргапольцева в комментарии РИА Новости Крым.

Состояние пострадавших

Утром в понедельник Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России сообщило, что на лечение поступили 13 пострадавших, из них 12 госпитализированы. Среди пострадавших – охранник школы.

Четверо пациентов находятся в тяжелом состоянии. Двое — в реанимации, один пострадавший – на искусственной вентиляции легких. Одному пациенту проведено переливание крови. Медики прооперировали четверых.