Удары американским оружием по Крыму допустимы — Пентагон

Могу лишь сказать, что наша политика в отношении использования дальнобойных вооружений для ударов по России не изменилась, она заключается в том, что дальнобойные вооружения должны применяться в пределах ее суверенной территории, — цитирует ТАСС Патрика Райдера.
На уточняющий вопрос о позиции Пентагона по Крыму Райдер заявил, что, по мнению США, «Крым является частью Украины».
источник: ТАСС
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С тегами: Крым и Украина