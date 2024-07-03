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Удары американским оружием по у допустимы — Пентагон
фото: © Andy Dunaway/ USAF via Getty Images

Удары американским оружием по Крыму допустимы — Пентагон

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:31 03.07.2024

Власти США считают допустимым нанесение ударов по Крыму американским вооружением. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Могу лишь сказать, что наша политика в отношении использования дальнобойных вооружений для ударов по России не изменилась, она заключается в том, что дальнобойные вооружения должны применяться в пределах ее суверенной территории, — цитирует ТАСС Патрика Райдера. 

На уточняющий вопрос о позиции Пентагона по Крыму Райдер заявил, что, по мнению США, «Крым является частью Украины».

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источник: ТАСС

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