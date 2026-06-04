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Новости Республики
Удары ВСУ в ночь на четверг: над Севастополем сбили более 500 воздушных целей
фото: © РИА Новости . Илья Питалев

Удары ВСУ в ночь на четверг: над Севастополем сбили более 500 воздушных целей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:45 04.06.2026

При отражении очередной массированной атаки ВСУ на Севастополь сбили 52 беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Этой ночью силы ПВО и мобильные огневые группы отразили массовую атаку ВСУ. Сбито 52 БПЛА, – проинформировал глава региона в своем канале в МАКС.

По его информации, зафиксированы повреждения трех частных домов. Люди не пострадали.

Ранее сообщалось, что средства ПВО ВС РФ в ночь на четверг перехватили и уничтожили 272 беспилотника ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

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В Симферополе в результате вражеского удара по нежилым объектам три человека погибли, еще семь получили ранения. Также украинский БПЛА атаковал пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь. В результате один человек погиб и трое ранены.

источник: РИА Новости Крым 

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