Удары ВСУ в ночь на четверг: над Севастополем сбили более 500 воздушных целей

Этой ночью силы ПВО и мобильные огневые группы отразили массовую атаку ВСУ. Сбито 52 БПЛА, – проинформировал глава региона в своем канале в МАКС.

По его информации, зафиксированы повреждения трех частных домов. Люди не пострадали.

Ранее сообщалось, что средства ПВО ВС РФ в ночь на четверг перехватили и уничтожили 272 беспилотника ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В Симферополе в результате вражеского удара по нежилым объектам три человека погибли, еще семь получили ранения. Также украинский БПЛА атаковал пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь. В результате один человек погиб и трое ранены.

источник: РИА Новости Крым