УФНС: минимум 200 тысяч крымчан не платят налоги

В УФНС России по Крыму подсчитали, сколько человек в Крыму работают «в тени». Данные на заседании экономического совета в Госсовете Крыма огласил руководитель УФНС России по Крыму Роман Наздрачев. Он напомнил, что в настоящее время продолжается кампания по декларированию доходов.

По самым скромным подсчетам, теневая занятость у нас минимум 70 тысяч человек. А по нашим оценкам, не платят со своей заработной платы налоги в Крыму около 200 тысяч человек. У нас около 1000 налогоплательщиков, у которых присутствуют выплаты меньше минимального размера оплаты труда. Их списки будут направлены в органы прокуратуры, – цитирует РИА Новости Крым Романа Наздрачева.

Он отметил, что многие крымские предприятия пытаются хитрить и указывают занятость человека на полставки или даже на четверть.

Мы будем выбирать списки совместителей при отсутствии у человека где бы то ни было другой работы. Мы будем считать, что у работодателя выплата заработной платы осуществляется в «темную» и «серую», – заявил Наздрачев.

И добавил, что работу будут вести совместно с органами местного самоуправления.

По сельскому хозяйству: мы считаем, что основная «серая» и «черная» заработная плата находится в отраслях овощеводства и садоводства. Виноградарство и зерновые более-менее находятся в «белую», – назвал глава УФНС России по Крыму отстающие с налоговой точки зрения направления одной из отраслей.

Также налоговики анонсировали в 2025 году более тщательный контроль точек маркетплейсов, которые не хотят платить налоги должным образом.