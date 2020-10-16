УФНС России по г. Севастополю призывает граждан оценить работу по противодействию коррупции

Управление Федеральной налоговой службы по г. Севастополю приглашает принять участие в анкетировании по оценке работы ведомства в регионе по профилактике коррупционных и иных правонарушений деятельности.

Онлайн-опрос проводится путем размещения в подразделе, посвященном вопросам противодействия коррупции, официального сайта государственного органа (территориального органа) вопроса «Как Вы оцениваете работу, проводимую подразделением по противодействию коррупции (наименование государственного органа) в 2020 году?» и вариантов ответов («высокий уровень», «средний уровень», «низкий уровень») с возможностью проголосовать за один из представленных ответов (с последующим отображением результата голосования), — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ссылка на баннер — «Как Вы оцениваете работу, проводимую подразделением по противодействию коррупции в 2020 году?».

Онлайн опрос проводится в период с 15 октября по 15 ноября 2020 года. Напомним, что проинформировать о фактах коррупции при взаимодействии с сотрудниками налоговых органов города Севастополя, можно по «телефону доверия» УФНС России по г. Севастополе: +7 (8692) 55-31-36.

По всем фактам сообщений будет проведена проверка. Это позволит скорректировать деятельность подведомственных подразделений так, чтобы исключить условия для возникновения проявлений коррупции.