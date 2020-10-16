Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | УФНС России по г. Севастополю призывает граждан оценить работу по противодействию коррупции

crimeapress_news

УФНС России по г. Севастополю призывает граждан оценить работу по противодействию коррупции
фото: ivanacoi (pixabay.com)

УФНС России по г. Севастополю призывает граждан оценить работу по противодействию коррупции

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:10 16.10.2020

Управление Федеральной налоговой службы по г. Севастополю приглашает принять участие в анкетировании по оценке работы ведомства в регионе по профилактике коррупционных и иных правонарушений деятельности.

Онлайн-опрос проводится путем размещения в подразделе, посвященном вопросам противодействия коррупции, официального сайта государственного органа (территориального органа) вопроса «Как Вы оцениваете работу, проводимую подразделением по противодействию коррупции (наименование государственного органа) в 2020 году?» и вариантов ответов («высокий уровень», «средний уровень», «низкий уровень») с возможностью проголосовать за один из представленных ответов (с последующим отображением результата голосования), — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ссылка на баннер —  «Как Вы оцениваете работу, проводимую подразделением по противодействию коррупции в 2020 году?». 

Онлайн опрос проводится в период с 15 октября по 15 ноября 2020 года. Напомним, что проинформировать о фактах коррупции при взаимодействии с сотрудниками налоговых органов города Севастополя, можно по «телефону доверия» УФНС России по г. Севастополе: +7 (8692) 55-31-36.

По всем фактам сообщений будет проведена проверка. Это позволит скорректировать деятельность подведомственных подразделений так, чтобы исключить условия для возникновения проявлений коррупции.

УФНС России по г. Севастополю призывает граждан оценить работу по противодействию коррупции

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.