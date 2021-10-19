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УФНС России по г. Севастополю призывает граждан оценить работу службы по противодействию коррупции
иллюстрация: mohamed hassan (pxhere.com)

УФНС России по г. Севастополю призывает граждан оценить работу службы по противодействию коррупции

Опубликовал: КрымPRESS в Налоги в Крыму 19:10 19.10.2021

Управление Федеральной налоговой службы по г. Севастополю приглашает принять участие в анкетировании по оценке работы ведомства в регионе по профилактике коррупционных и иных правонарушений деятельности.

Онлайн-опрос проводится путем размещения в подразделе, посвященном вопросам противодействия коррупции, официального сайта государственного органа (территориального органа) вопроса «Как Вы оцениваете работу, проводимую подразделением по противодействию коррупции (наименование государственного органа) в 2021 году?» и вариантов ответов («высокий уровень», «средний уровень», «низкий уровень») с возможностью проголосовать за один из представленных ответов (с последующим отображением результата голосования), — отмечают в пресс-службе ведомства.

Вкладка «Как Вы оцениваете работу, проводимую подразделением по противодействию коррупции?» находится по следующему адресу: главная страница/деятельность/иные функции ФНС России/противодействие коррупции.

Онлайн опрос проводится в период с 15 октября по 15 ноября 2021 года.

Напомним, что проинформировать о фактах коррупции при взаимодействии с сотрудниками налоговых органов города Севастополя, можно по «телефону доверия» УФНС России по г. Севастополе: +7 (8692) 55-31-36.

По всем фактам сообщений будет проведена проверка.

УФНС России по г. Севастополю призывает граждан оценить работу службы по противодействию коррупции

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