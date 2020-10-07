УФНС России в Севастополе: налоговое уведомление можно получить в МФЦ

В УФНС России в Севастополе отмечают: с прошлого года у граждан появился еще один способ решения вопросов по имущественным налогам — через Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Налоговое уведомление на уплату имущественных налогов физических лиц за 2019 год — транспортного, земельного и налога на имущество – можно получить лично в любом отделении МФЦ, уполномоченном на работу с физическими лицами. Для этого необходимо подать в МФЦ заявление на получение налогового уведомления, указав в нем удобный способ получения – в налоговом органе или в МФЦ, через который подано заявление. В заявлении необходимо указать фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, сведения о документе, удостоверяющем личность, налоговый период (календарный год), за который необходимо выдать налоговое уведомление. При подаче заявления необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт). Этим способом получения налогового уведомления можно воспользоваться, если Вы не подключены к Личному кабинету. Пользователям этого интернет-сервиса налоговое уведомление за 2019 год будет направлено в Личный кабинет, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Кроме того, через МФЦ можно подать заявление о предоставлении льготы по транспортному и земельному налогам, а также налогу на имущество, уведомление о выбранных объектах для получения льгот и вычетов, сообщить о гибели или уничтожении объекта, чтобы на него не начислялся налог.

Все эти заявления можно подать экстерриториально, в любом МФЦ, независимо от места жительства заявителя и того, какой налоговый орган направил уведомление, — подчёркивают специалисты.