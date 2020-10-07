Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | УФНС России в Севастополе: налоговое уведомление можно получить в МФЦ

crimeapress_news

Субъекты РФ смогут наделять МФЦ полномочиями по регистрации рождения и смерти граждан

УФНС России в Севастополе: налоговое уведомление можно получить в МФЦ

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:28 07.10.2020

В УФНС России в Севастополе отмечают: с прошлого года у граждан появился еще один способ решения вопросов по имущественным налогам — через Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Налоговое уведомление на уплату имущественных налогов физических лиц за 2019 год —  транспортного, земельного и налога на имущество – можно получить лично в любом отделении МФЦ, уполномоченном на работу с физическими лицами. Для этого необходимо подать в МФЦ заявление на получение налогового уведомления, указав в нем удобный способ получения – в налоговом органе или в МФЦ, через который подано заявление. В заявлении необходимо указать фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, сведения о документе, удостоверяющем личность, налоговый период (календарный год), за который необходимо выдать налоговое уведомление. При подаче заявления необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт). Этим способом получения налогового уведомления можно воспользоваться, если Вы не подключены к Личному кабинету. Пользователям этого интернет-сервиса налоговое уведомление за 2019 год будет направлено в Личный кабинет, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Кроме того, через МФЦ можно подать заявление о предоставлении льготы по транспортному и земельному налогам, а также налогу на имущество, уведомление о выбранных объектах для получения льгот и вычетов, сообщить о гибели или уничтожении объекта, чтобы на него не начислялся налог.

Все эти заявления можно подать экстерриториально, в любом МФЦ, независимо от места жительства заявителя и того, какой налоговый орган направил уведомление, — подчёркивают специалисты.

УФНС России в Севастополе: налоговое уведомление можно получить в МФЦ

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.