УФНС России в Севастополе: процесс реорганизации налоговых органов пройдет незаметно

Управлением Федеральной налоговой службы по г. Севастополю в целях оперативного взаимодействия с бизнесом в рамках деятельности региональных ситуационных центров 28 октября проведен вебинар на базе НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства».

Спикеры напомнили, что для субъектов малого и среднего бизнеса, занятых в наиболее пострадавших отраслях и включенных в реестр малого и среднего бизнеса на 01.03.2020 года, продлены сроки представления налоговой отчетности и уплаты налоговых обязательств. Кроме того, в 2020 году предусмотрено введение ограничений по применению системы налогообложения в виде ЕНВД для налогоплательщиков, реализующих маркированный товар (лекарственные препараты, меховые изделия, обувь).

На вебинаре подробно рассмотрены преимущества и ограничения для налогоплательщиков, применяющих ЕНВД при переходе на другие режимы налогообложения, в связи с его отменой с 1 января 2021 года.

Слушатели вебинара узнали о преимуществах направления жалоб и обращений в рамках досудебного урегулирования налоговых споров по телекоммуникационным каналам связи, которое позволяет взаимодействовать с налоговой службой в оперативном режиме.

Одним из вопросов стало обсуждение реорганизации налоговой службы Севастополя. Налоговые органы города с 23 ноября будут работать в новом формате: районные инспекции прекратят свою деятельность путем присоединения к Управлению Федеральной налоговой службы по г. Севастополю. Управление является правопреемником реорганизованных территориальных налоговых органов.

Для обеспечения комфортных условий для налогоплательщиков приём будет осуществляться по прежним адресам:

ул. Пролетарская, 24;

ул. Героев Севастополя, 74;

ул. Кулакова, 37.

Постановка на учет в Управлении организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, состоящих на учете в инспекциях, будет проведена налоговыми органами автоматически без участия налогоплательщиков. Реквизиты налогоплательщиков ОГРН, ИНН и КПП не изменятся.

Что касается платежей в бюджет, то после 23 ноября меняется получатель налогов, сборов и обязательных платежей, администрируемых на территории г. Севастополя. Вместо районных инспекций – Управление Федеральной налоговой службы по г. Севастополю.

В ходе вебинара спикеры ответили на вопросы слушателей.

Отметим, что Управлением Федеральной налоговой службы по г. Севастополю запланировано ежемесячное проведение вебинаров по самым актуальным вопросам налогообложения.

Источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе