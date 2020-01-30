УФНС Севастополя о выборе налогового органа для предоставления отчётов по НДФЛ

С нового года вступили в силу законодательные изменения, теперь организации, имеющие несколько обособленных подразделений на территории одного муниципального образования, смогут представлять налоговую отчетность по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и перечислять удержанные суммы налога в бюджет по месту учета либо самой организации, либо одного из ее обособленных подразделений. Для этого необходимо уведомить о своем выборе налоговый орган. При этом налоговый агент обязан уведомить о своём выборе налоговые органы, в которых он состоит на учете по месту нахождения каждого обособленного подразделения — в срок не позднее 1-го числа налогового периода.

Форма уведомления о выборе налогового органа утверждена приказом ФНС России от 06.12.2019 № ММВ-7-11/622@ «Об утверждении формы уведомления о выборе налогового органа, порядка ее заполнения, а также формата представления уведомления о выборе налогового органа в электронной форме». Кроме того, если у организации есть несколько обособленных подразделений в другом муниципальном образовании (не по месту регистрации головного), то среди таких обособленных подразделений организация может выбрать ответственное лицо, — отмечают в пресс-службе УФНС России в Севастополе.

Таким образом, в соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом № 325-ФЗ, организации – налоговые агенты, планирующие начиная с 2020 года применять данный порядок перечисления исчисленных и удержанных сумм НДФЛ, а также представления справок по форме 2-НДФЛ и расчета по форме 6-НДФЛ, обязаны представить в налоговые органы уведомление о выборе налогового органа. Учитывая сжатые сроки представления уведомления, ФНС России считает допустимым организациям – налоговым агентам, планирующим начиная с 2020 года применять данный порядок, представить в налоговые органы уведомление о выборе налогового органа в период с 1 по 31 января 2020 года.

Отчетность по НДФЛ за 2019 год представляется в налоговые органы не позднее 2 марта 2020 года.