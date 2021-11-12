УФССП России по Севастополю: 16 ноября — горячая линия по вопросам противодействия коррупции

Во вторник, 16 ноября в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Севастополю состоится горячая телефонная линия, по вопросам борьбы с коррупцией и профилактики нарушений действующего законодательства со стороны должностных лиц Службы.

Звонки на горячую линию будут приниматься с 9 до 13 часов по телефону 8(8692)41-14-81. На вопросы граждан ответят сотрудники отделения собственной безопасности УФССП России по Севастополю. Конфиденциальность всей поступившей по телефону горячей линии информации гарантируется, по каждому сообщению будет проведена соответствующая проверка. Ни одно сообщение не останется без внимания! — отмечают в пресс-службе УФССП России по Севастополю.